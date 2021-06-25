Эксперты спрогнозировали расклад мест в новой Думе по федеральным спискам

Центр политической конъюнктуры опубликовал еженедельный прогноз по количеству депутатских мандатов по федеральному округу. Согласно прогнозу, «Единая Россия» претендует на более чем половину мандатов, исследование основано на данных опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно прогнозу, «Единая Россия» может получить более чем половину мандатов по федеральному округу. Общий рейтинг партии составляет 31%, а рейтинг среди избирателей – 44%, в итоге по федеральному округу ЕР получит 50,7% мандатов в Госдуме – это 114 депутатских мест.

43 мандата получит КПРФ, так как общий рейтинг партии 12%, а рейтинг среди избирателей 16%. ЛДПР имеет общий рейтинг 11%, а также 15% рейтинг среди избирателей, что дает возможность партии занять 17,3% мандатов – 39 депутатских мест. Партия «Справедливая Россия – За правду» получит 29 мест – это 12,9% (8% – общий рейтинг, и 11% – рейтинг среди избирателей).