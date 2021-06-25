 

Перевод на дистанционный режим коснется 30% сотрудников за исключением привитых

25.06.2021, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Также на дистанционный режим работы необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Исключения составляют те, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

В случае нарушения предписания о переводе на дистанционный режим трети коллектива работодателя могут подвергнуть административной ответственности.

Мера не касается горожан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Получившие сертификат о прививке могут продолжать работать в прежнем режиме.

При этом уже сейчас количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило два миллиона. Количество записей на прививку выросла в 4-5 раз. Более 100 пунктов вакцинации работают на полную мощность.

Напомним, что с 28 июня при посещении кафе и ресторанов Москвы потребуется предъявить на QR-код. Он подтверждает, что что человек защищен от коронавируса: прошел вакцинацию, имеет иммунитет после перенесенной болезни или сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом.

В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

Ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась. За последние сутки в городе выявлено почти восемь тысяч зараженных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / Мнение: Без карт не получилось

12.02 / Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве

06.08 / Ученые предложили использовать лавовые трубы для жизни на Марсе

06.11 / Новосибирский госпиталь открыл платный прием пациентов с COVID-19

09.05 / Мэрия Москвы привлечёт к ответственности чиновника, украсившего город флагами, напоминающими флаги власовской армии

30.07 / Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» упали в два раза

21.12 / Мнение: Протесты и задержания в Минске. 20.12.2020

18.02 / Ученые назвали подледные озера в Антарктиде пригодными для жизни

11.10 / Мнение: Сапожник про счастливую жизнь

09.02 / Кремль опроверг данные о выделении порядка 500 млрд на выплаты россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика