 

Госсекретарь США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

25.06.2021, 15:52, Разное
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Дипломат отметил, что американские власти готовы поддержать минский процесс в Незалежной, если Кремль захочет этого. Он добавил, что Вашингтон считает “нормандский формат” основной
платформой для решения кризиса на Украине.

Вместе с тем, Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушает Минские соглашения, не давая ситуации развиваться положительно. Госсекретарь также напомнил, что президент США Джо Байден обсудил
судьбу минского процесса с российским лидером Владимиром Путиным и европейскими коллегами.

Напомним, ранее глава МИД Германии
Хайко Маас и госсек США Энтони Блинкен пообщались на темы военного конфликта на востоке Украины и соблюдения Минских соглашений. Немецкий чиновник считает, что “нормандскому формату” необходима “новая динамика”. Для этой цели в настоящее время участники
соглашений работают над подготовкой к следующей встрече.

Как писали “Дни.ру”, в США встречу Джо Байдена и Владимира Путина назвали ударом по статусу Вашингтона. Так, экс-аналитик ЦРУ Фредерик Флейц сказал, что неуверенность американского президента при общении со СМИ показала его перед мировой общественностью “слабаком”.



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