Мнение: Клоуны, блин, макароны. Делать им нехер.

Джастин Бибер и Хейли Бибер были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон в понедельник в Париже.

27-летний Джастин позировал в костюме с расстегнутой рубашкой, с цепочкой на шее и в синих кроссовках Nike.

Канадский поп-певец опубликовал групповое фото со встречи со своими 179 миллионами подписчиков, где к нему присоединился 43-летний Макрон, одетый в строгий серый костюм и галстук. Согласно сообщениям французских изданий, канадский артист попросил о встрече с президентом Франции лично, и группа обсудила "вопросы, связанные с молодежью".

К нему присоединилась его жена 24-летняя Хейли, которая выглядела потрясающе в бежевом платье без спины и на каблуках.Между тем, 68-летняя Бриджит была воплощением шика в белом платье и соответствующем жакете, и все вместе улыбались на групповом снимке.Согласно BFMTV, Джастин был просто "проездом", когда решил попросить о встрече с Макроном.Эта встреча, похоже, застала врасплох даже французские новостные издания, хотя она произошла в День музыки, или Fête de la musique.

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