 

Мнение: Клоуны, блин, макароны. Делать им нехер.

25.06.2021, 15:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джастин Бибер и Хейли Бибер были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон в понедельник в Париже.

27-летний Джастин позировал в костюме с расстегнутой рубашкой, с цепочкой на шее и в синих кроссовках Nike.

Канадский поп-певец опубликовал групповое фото со встречи со своими 179 миллионами подписчиков, где к нему присоединился 43-летний Макрон, одетый в строгий серый костюм и галстук. Согласно сообщениям французских изданий, канадский артист попросил о встрече с президентом Франции лично, и группа обсудила "вопросы, связанные с молодежью".

К нему присоединилась его жена 24-летняя Хейли, которая выглядела потрясающе в бежевом платье без спины и на каблуках.Между тем, 68-летняя Бриджит была воплощением шика в белом платье и соответствующем жакете, и все вместе улыбались на групповом снимке.Согласно BFMTV, Джастин был просто "проездом", когда решил попросить о встрече с Макроном.Эта встреча, похоже, застала врасплох даже французские новостные издания, хотя она произошла в День музыки, или Fête de la musique.

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / Ученые: COVID-19 может увеличить риск болезни Паркинсона

29.01 / В новых iPhone появится перископический зум-объектив

20.03 / Володин призвал “отодвинуть” избирательную риторику

12.09 / Ракета «Циркон» на испытаниях поразила цель на 2 минуты раньше своего запуска

11.11 / “Вовремя успеть!”: Анна Плетнева обратилась к подписчикам на фоне своего заболевания COVID-19

22.03 / Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса

17.08 / “Мне повезло”: Моргенштерн восхитился фотоснимком своей возлюбленной

21.08 / Мнение: Гибель генерала Гладких

11.06 / Школьников, сдающих ЕГЭ по истории, заставили написать опровержение обзоров BadComedian

07.06 / Ожирение связали с повышенным риском долгосрочных последствий COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика