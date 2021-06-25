 

Власти Испании по ошибке кремировали тело Джона Макафи

25.06.2021, 16:19, Разное
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В Испании по ошибке кремировали тело американского предпринимателя, создателя одного из первых антивирусных сканеров Джона Макафи, скончавшегося накануне в тюрьме.

В управлении исполнения уголовных наказаний, которое в этой стране отвечает также за содержание приговоренных к экстрадиции, объяснили, что это произошло по случайности из-за оплошности одного из сотрудников.

– В результате некорректного оформления документов тело заключённого Джона Макафи было предано огню до проведения и документирования надлежащих проверок. Сотрудник, допустивший ошибку при оформлении документов, будет привлечен к дисциплинарной ответственности, – говорится в официальном заявлении.

Чиновники уточнили, что хотя судмедэкспертизу тела и не удалось произвести, созданная для расследования инцидента комиссия пришла к выводу, что американец покончил с собой – об этом «свидетельствовало его психологическое состояние», проанализированное со слов тюремного персонала.

Прах Джона Макафи будет передан его родственникам в следующем месяце в соответствии с действующей процедурой. Испанские чиновники выразили им соболезнования и принесли извинения в связи со случайно допущенной ошибкой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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