 

Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение со следствием

25.06.2021, 15:32, Новости дня
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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним гражданка России Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указывается, что «в ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».

«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», – сообщила пресс-служба. Уточняется, что СК республики продолжит расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича.

Ранее в посольстве РФ в Белоруссии подтвердили, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками российской дипмиссии.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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