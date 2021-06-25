МВД изъяло более тонны синтетических наркотиков в Ярославской области

Сотрудники МВД остановили деятельность преступной группы, которая производила синтетические наркотики в Ярославской области, а затем сбывала их через интернет на территории Московского региона, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны активные участники группы. Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее, то 1287 кг, прекурсоры, а также соответствующее оборудование», – приводит его слова ТАСС.

На заседании Государственного антинаркотического комитета Колокольцев также рассказал, что производственные мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать порядка 1,5 млн средних разовых доз запрещенных веществ. По словам министра, преступники сбывали наркотики через интернет в Московском регионе.

Полиция смогла найти преступников, когда в деревне Ишманово Ярославской области был обнаружен тайник с 20 кг вещества, известного под названием «соль». После этого полицейские сумели установить курьера, поставлявшего партии наркотиков в Московский регион.

Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Двое задержанных были заключены под стражу, третий дал подписку о невыезде.

Ранее в Подмосковье и Тульской области обнаружили нарколаборатории, которые производили в месяц по 450 килограммов мефедрона. До этого в Московской области нашли нарколабораторию, из которой изъяли свыше 100 кг вещества, как минимум третья часть порошка оказалась мефедроном. Подозреваемыми по делу оказались пятеро граждан Украины.