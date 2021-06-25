 

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Валерия, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова

25.06.2021, 15:19, Разное
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Вчера в московском “Крокусе” прошел второй день музыкального фестиваля “Жара”. Буквально за несколько часов до творческого вечера Дмитрия Маликова, которое было запланировано на вечер стало известно, что формат фестиваля изменился. Теперь все концерты проходят в формате телесъемки без присутствия в зале зрителей. Но это не помешало артистам устроить яркий музыкальный вечер.

Со сцены прозвучли десятки хитов нулевых, а также лучшие песни десятков приглашенных звезд в новых аранжировках: Светлан Лободы, Григория Лепса, Ольги Бузовой, группы “А’Студио”, Эмина Агаларова и певицы Жасмин и многих других. По красной дорожке перед началом концерта прошлись Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Uma2rman, Анита Цой, Александр Панайотов, Анна Седокова и Янис Тимма, Зара, Денис Клявер, Валерия, Нюша, группа “Город 312”, Любовь Успенская, Марина Федункив и многие другие. В том числе перед фотографами прошлись Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева – для певицы этот выход стал первым после рождения дочери.



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