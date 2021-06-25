Кардиолог Гончарова назвала необходимый объем питья в жару

Врач-кардиолог Юлия Гончарова назвала необходимый объем питья в жару. По ее словам, среднестатистический человек должен употреблять порядка 1,5-2 литров воды. При этом люди, страдающие сердечной недостаточностью, должны снизить объем выпиваемой жидкости до 1-1,5 литра.

Люди с патологиями сердца стараются не пить больше одного литра воды, чтобы излшине не нагружать орган, но такие действия не явлвяются правильными. В жаркие дни из организма человека выводится жидкость и электролиты, поэтому нужно восполнять магний и калий путем потребления минеральной воды.

Когда на улице очень жарко, в рационе должны присутствовать семечки, орехи, зелень, овощи и фрукты. На улицу в период жарких температур рекомендуется выходить до девяти часов утра или же вечером.

На фоне недостатка жидкости в организме из-за жары у гипертоников может резко усугубиться состояние здоровья. Данная проблема является распространенной и среди тех, кто страдает сердечной недостаточностью, поэтому важно восполнять водный баланс.

Источник: iz.ru