 

“Очень похожа на Софию Михайловну”. Внучка Ротару вышла на прогулку в белом просвечивающемся топе

25.06.2021, 15:04, Новости дня
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Внучка артистки выбрала для съемки светлые свободные брюки и белый просвечивающийся топ, оголяющий живот.

“У каждого из нас тот или иной город формирует разное восприятие. При этом для каждого – особенное”, – подписала она фото, не уточнив, в каком городе проходили съемки.

“Красивая! На третьем фото очень похожа на Софию Михайловну”, – отреагировали подписчики Евдокименко.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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