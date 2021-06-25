 

СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, которые работали на российские спецслужбы

25.06.2021, 15:04, Новости дня
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По данным спецслужбы, в ходе обысков у агитаторов обнаружили компьютерную технику, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Восьми злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое приговорены к лишению свободы.

Злоумышленников разоблачили в Киеве и Мариуполе, а также в Сумской, Черкасской, Закарпатской и Винницкой областях.

“В СБУ продолжаются мероприятия, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против нашей страны”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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