В Кремле заявили, что введение Киевом санкций можно счесть шагом по недопущению встречи Путина и Зеленского

Песков отметил, что по поводу введения санкций в отношении российских компаний, как шагов “в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи президентов”, у Кремля есть много вопросов.

Он считает, что введение санкций со стороны Украины можно расценить, как “обрубание хвостов, чтобы “никоим образом ее не допустить” встречу Путина и Зеленского.

Контекст:

24 июня Зеленский ввел в действие санкции против 55 российских банков, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. В список банков вошли: “Сбербанк России”, Московский областной банк, Индустриальный сберегательный банк, Банк “Содействие общественным инициативам”, так называемый “Государственный банк “ЛНР”, “Газпром Банк”.

Также Украина ввела санкции против чиновников и олигархов, близких к Путину. В санкционный список, который утвердили на заседании СНБО 18 июня, в частности, попали братья Ротенберг и их родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава “Газпрома” Алексей Миллер, генеральный директор “Газпром-Медиа Холдинг” Александр Жаров, командующий Росгвардией Виктор Золотов, глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов, владелец металлургической корпорации Михаил Шелков.

На данный момент единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку ко встрече.

Зеленский в интервью La Repubblica, которое вышло 27 апреля, на вопрос журналистов, может ли Ватикан стать местом для его переговоров с Путиным, сказал, что “это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли Путин встретиться с Зеленским где-либо, кроме Москвы. Также Песков добавил, что Москва пока не получала официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского в Ватикане.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил контакты с Банковой о “гипотетической повестке дня гипотетической встречи” Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

14 июня в интервью иностранным СМИ Зеленский заявил, что в России затягивают его встречу с Путиным

—