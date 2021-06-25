 

Полиция открыла дело против мэра Ровно. Он угрожал ромам упаковать их в автобус и вывезти в Закарпатье

25.06.2021, 15:04, Новости дня
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Отмечается, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

Третяку грозит штраф от 200-от до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 8500 грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Контекст:

Третяк в эфире “Радіо Трек” назвал поведение ромов “наглым” и заявил, что собирается “решать этот вопрос” с правоохранительными органами. Он отмечал, что встретил в Ровно ромов и потребовал “за пару часов убраться из города”, но те заявили, что поезда и автобусы не ходят. “Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье”, – сказал он.

На следующий день Третяк извинился за скандальное заявление, пояснив его “многочисленными жалобами жителей, в частности петицией на сайте городского совета “Привлечение к административной и уголовной ответственности ромского населения” и другими обращениями”.

Петиция в отношении ромов набрала необходимые для ее рассмотрения горсоветом 250 голосов. В ее тексте, в частности, говорится о “множестве малолетних потенциальных преступников, которые терроризируют горожан, туристов и бизнес”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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