 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения в Украине. Задания получили несколько министерств

25.06.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительству поручили за месяц актуализировать “Стратегию возрождения отечественного авиастроения до 2030 года” и утвердить государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на 2021 –2030 годы.

Кабмин должен принять антикризисные меры по Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию, а также изучить возможность реализации проектов “Воздушный старт” и “Национальный авиаперевозчик”. 

Кроме вышеуказанного, правительству доверили разработку механизмов стимулирования эксплуатантов самолетов типа Ан, повышения инвестиционной привлекательности, удешевления затрат и поддержки экспорта госпредприятий авиастроительной отрасли.

СНБО обязал Минобороны, Минстратегпрому и Министерству иностранных дел Украины выполнить несколько задач. В частности, Минобороны должно проработать включение в государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задачи по обновлению авиапарка (боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178).

Министерству иностранных дел и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поручили продвигать продукцию украинской авиастроительной отрасли на внешних рынках и искать потенциальных партнеров “для интеграции Украины в мировую авиапромышленность”.

Минстратегпром вместе с Национальной академией наук будут заниматься импортозамещением авиапродукции. Речь идет о подшипниках специального назначения и электронных компонентах. Двум ведомствам поручено проработать образование национальных структур сертификации и экспертных структур по выявлению контрафактной продукции. 

Контекст:

Зеленский 18 июня этого года подписал закон о поддержке авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства. В документе прописано, что Кабмин должен учесть в проекте госбюджета на 2022 год финансирование мероприятий целевой программы развития авиационной промышленности, в частности,  восстановление полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов и создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Guardian – Новая Зеландия планирует полностью запретить табак к 2025 году

23.09 / Доллар поднялся выше 77 рублей

05.05 / “Слуга народа” прокомментировала решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка нардепом

26.05 / BFM TV – Марин Ле Пен выступила за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций

19.12 / Кононенко: «Дом-2» был катапультой, а не социальным лифтом

19.01 / Саакашвили: Попытки чиновников украсть деньги “зеленой” энергетики подорвут авторитет Зеленского

03.12 / Дефицит новых игровых консолей развязал руки спекулянтам

11.11 / Шмыгаль рассказал, как правительство Украины поддержит бизнес во время “карантина выходного дня”

09.03 / “Теплое фото”. Осадчая показала интерьер их с Горбуновым дома

01.12 / Названо место похорон Ирины Антоновой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика