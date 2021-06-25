Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения в Украине. Задания получили несколько министерств

Правительству поручили за месяц актуализировать “Стратегию возрождения отечественного авиастроения до 2030 года” и утвердить государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на 2021 –2030 годы.

Кабмин должен принять антикризисные меры по Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию, а также изучить возможность реализации проектов “Воздушный старт” и “Национальный авиаперевозчик”.

Кроме вышеуказанного, правительству доверили разработку механизмов стимулирования эксплуатантов самолетов типа Ан, повышения инвестиционной привлекательности, удешевления затрат и поддержки экспорта госпредприятий авиастроительной отрасли.

СНБО обязал Минобороны, Минстратегпрому и Министерству иностранных дел Украины выполнить несколько задач. В частности, Минобороны должно проработать включение в государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задачи по обновлению авиапарка (боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178).

Министерству иностранных дел и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поручили продвигать продукцию украинской авиастроительной отрасли на внешних рынках и искать потенциальных партнеров “для интеграции Украины в мировую авиапромышленность”.

Минстратегпром вместе с Национальной академией наук будут заниматься импортозамещением авиапродукции. Речь идет о подшипниках специального назначения и электронных компонентах. Двум ведомствам поручено проработать образование национальных структур сертификации и экспертных структур по выявлению контрафактной продукции.

Контекст:

Зеленский 18 июня этого года подписал закон о поддержке авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства. В документе прописано, что Кабмин должен учесть в проекте госбюджета на 2022 год финансирование мероприятий целевой программы развития авиационной промышленности, в частности, восстановление полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов и создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

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