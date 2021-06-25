 

Цепкало: Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов

25.06.2021, 14:56, Разное
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Белорусская оппозиция направит в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обращение с требованием прислать в республику делегацию, которая должна проверить объекты и условия хранения ядерных отходов. Такое решение принято в связи с тем, что президент Александр Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов. Об этом через свой ютуб-канал заявил Валерий Цепкало.

Белорусский оппозиционер напомнил, что вчера Совет Евросоюза ввел четвертый пакет санкций против режима Лукашенко. По его мнению, санкции стали ответной реакцией ЕС на “захват” воздушного судна в Минске после ложного сообщения о минировании, в результате чего был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Цепкало подчеркнул, что сейчас президент Лукашенко стремится реализовать все свои угрозы. Он отметил, что Белоруссия стала “организатором движения” нелегальных мигрантов в Европу.

“Аэропорт Минск-2 принимает до двух рейсов в день с Ирака, где находятся иракские беженцы и где находятся беженцы из Серии, и дальше обеспечивает их транзит в Европу”, – заявил Цепкало.

Кроме того, политик обвинил президента Лукашенко в организации наркотрафика на территорию стран Европейского Союза: “Он же и будет являться основным организатором этого наркотрафика”.

Меж тем, по мнению, оппозиционера, самой большой угрозой для безопасности всего мира является транзит отработанных ядерных отходов через территорию Белоруссии в Европу. Он заявил, что в специальном центре недалеко от Минска много лет хранятся ядерные материалы. Оппозиция, по словам Цепкало, попросит специалистов из МАГАТЭ проверить возможность их транспортировки в Европу:

“Может ли нынешний террористический режим каким-то образом забрать эти ядерные материалы из мест их хранения и незаконным образом доставить их в Европу?”



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