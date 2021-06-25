 

В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

25.06.2021, 14:36, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. «Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников», – говорится в документе.

При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе на удаленку. Тех работодателей, кто нарушит указ мэра столицы, привлекут к административной ответсвенности.

Также Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время. «Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке», – говорится в тексте указа.



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