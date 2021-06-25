 

Торнадо в Чехии связали с аномальной погодой в России

25.06.2021, 14:36, Новости дня
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Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие явления обычно предсказуемы и связаны, сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

По словам ученого, смерчи и торнадо связаны с процессами глубокой конвекции в атмосфере. Смерчи (по типу наших черноморских) образуются снизу вверх, а торнадо сверху вниз, то есть ветер закручивается в облаке. Торнадо возникает, когда очень влажный воздух начинает подниматься и образуется закрученное мощное облако. Также важно, чтобы был сдвиг ветра с высотой: изменение скорости и направления.

«Для Европы смерчи – это не такое редкое явление: 300-500 смерчей случается. В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами. В настоящее время на Европейской части РФ стоит блокинг, а восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Не обязательно торнадо. Вся эта зона «бурлит», подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем», – передает РИА «Новости» слова ученого.

Климатолог отметил, что появление смерчей – это редкое и экстремальное явление, но не уникальное.

«Влияние на количество смерчей изменения климата разнонаправленно, и говорить о том, что с изменением климата смерчей будет больше, неправильно. В США, например, условия для формирования торнадо становятся более редкими. Европа тоже пестрая – где-то больше, где-то меньше. В РФ преобладает рост повторяемости условий, благоприятных для формирования смерчей», – сказал Чернокульский.

Как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, 2 тыс. жилых домов были полностью или частично разрушены торнадо в районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии.

«Это стихийное бедствие, которого у нас еще не было.Мы привлекли армию [к ликвидации последствий природный катастрофы]. Пострадали 2 тыс. [жилых] домов. Ущерб исчисляется сотнями миллионов крон (десятками миллионов евро)», – передает ТАСС слова Бабиша.

В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек.



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