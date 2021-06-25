 

Томатный парадокс: ликопин в помидорах не погибает при термической обработке, его становится в 3 раза больше

25.06.2021, 14:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всем известно, что в сырых овощах и фруктах гораздо больше пользы, нежели в вареных или тушеных. Об этом постоянно твердят в передачах по ТВ, известные блогеры и эксперты. Однако и для этого правила есть исключение. Например, помидоры.

Выращенные под солнцем, они обладают утонченным вкусом и приятным запахом. Поэтому их любят добавлять в салаты, яичницу или к бутербродам. Помидоры не только обладают приятным вкусом, но и имеют в своем составе множество полезных веществ.

Полезные свойства продукта

Томаты — вкусные и сочные овощи. Вряд ли найдется такой человек, которому их вкус придется не по нраву. Их любят и мясоеды, и вегетарианцы.

Пользу томатов трудно переоценить. В их составе присутствуют калий, пектины и окисляющие жирные кислоты в печени соединения. Все они улучшают работу сердца и всей сосудистой системы. Кроме того, регулярное употребление томатов способствует нормализации показателей холестерина в крови, предупреждает возникновение атеросклероза.

Также в составе томатов присутствует в больших количествах витамин С. Он улучшает работу иммунитета. Однако при высоких температурах витамин улетучивается. Также мы его теряем при нарезке плодов. Наиболее высокая концентрация витамина С обнаруживается в твердых и свежесобранных образцах.

Ликопин — важная составляющая томатов

Ликопин представляет собой химическое соединение, которое характеризуется антиоксидантным эффектом. Это означает, что в организме человека он борется со свободными радикалами. Последние являются непарными атомами кислорода, которые постоянно разрушают тело.

Задача человека — найти способ борьбы со свободными радикалами. В этом вопросе на помощь приходят обычные помидоры. В его составе ликопины содержатся в больших количествах. Они считаются эффективным «оружием» в борьбе со свободными радикалами. Более того, ликопин — самый мощный антиоксидант из группы каротиноидов и буквально ее возглавляет.

Ликопин и температура

Примечательно, что ликопин не боится высоких температур. Это означает, что в случае термической обработки данное вещество не подвергается разрушению. В жареных, тушеных или запеченных томатах его даже становится в 3 раза больше.

Поэтому регулярное употребление помидоров в любом виде способствует предупреждению преждевременного старения клеточных структур не только кожного покрова, но и мозга. Также они защищают от болезни Альцгеймера благодаря своему составу, от инсульта. Снижают риск возникновения сердечного приступа, помогают бесперебойной работе главной мышцы организма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Виктор Суворов: «Атаман Краснов — создатель танка Т-34»

23.01 / Мнение: Чугунизация власти?

25.07 / Компания Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

14.10 / Мнение: Новости дня. Теперь – и на Ютубе!

30.12 / Власти Москвы закроют Красную площадь в новогоднюю ночь

15.11 / Оргкомитет «Формулы-1» объявил о дисквалификации Квята за отказ вставать на колено

15.06 / Хорошая интуиция, любовь к себе и своим границам: какие черты указывают на то, что человек рожден, чтобы жить в одиночестве

27.04 / СМИ: Ким Кардашьян встречается с политическим обозревателем Ваном Джонсоном

12.01 / Мнение: Потопление пакистанского фрегата “Бабур”

31.07 / Хабаровск сам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика