Томатный парадокс: ликопин в помидорах не погибает при термической обработке, его становится в 3 раза больше

Всем известно, что в сырых овощах и фруктах гораздо больше пользы, нежели в вареных или тушеных. Об этом постоянно твердят в передачах по ТВ, известные блогеры и эксперты. Однако и для этого правила есть исключение. Например, помидоры.

Выращенные под солнцем, они обладают утонченным вкусом и приятным запахом. Поэтому их любят добавлять в салаты, яичницу или к бутербродам. Помидоры не только обладают приятным вкусом, но и имеют в своем составе множество полезных веществ.

Полезные свойства продукта

Томаты — вкусные и сочные овощи. Вряд ли найдется такой человек, которому их вкус придется не по нраву. Их любят и мясоеды, и вегетарианцы.

Пользу томатов трудно переоценить. В их составе присутствуют калий, пектины и окисляющие жирные кислоты в печени соединения. Все они улучшают работу сердца и всей сосудистой системы. Кроме того, регулярное употребление томатов способствует нормализации показателей холестерина в крови, предупреждает возникновение атеросклероза.

Также в составе томатов присутствует в больших количествах витамин С. Он улучшает работу иммунитета. Однако при высоких температурах витамин улетучивается. Также мы его теряем при нарезке плодов. Наиболее высокая концентрация витамина С обнаруживается в твердых и свежесобранных образцах.

Ликопин — важная составляющая томатов

Ликопин представляет собой химическое соединение, которое характеризуется антиоксидантным эффектом. Это означает, что в организме человека он борется со свободными радикалами. Последние являются непарными атомами кислорода, которые постоянно разрушают тело.

Задача человека — найти способ борьбы со свободными радикалами. В этом вопросе на помощь приходят обычные помидоры. В его составе ликопины содержатся в больших количествах. Они считаются эффективным «оружием» в борьбе со свободными радикалами. Более того, ликопин — самый мощный антиоксидант из группы каротиноидов и буквально ее возглавляет.

Ликопин и температура

Примечательно, что ликопин не боится высоких температур. Это означает, что в случае термической обработки данное вещество не подвергается разрушению. В жареных, тушеных или запеченных томатах его даже становится в 3 раза больше.

Поэтому регулярное употребление помидоров в любом виде способствует предупреждению преждевременного старения клеточных структур не только кожного покрова, но и мозга. Также они защищают от болезни Альцгеймера благодаря своему составу, от инсульта. Снижают риск возникновения сердечного приступа, помогают бесперебойной работе главной мышцы организма.