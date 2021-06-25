Делаете заготовки из перца? Масло и сметана помогут от окрашивания и жжения рук

Перец – овощ, который нередко используют для приготовления консервов на зиму. Он обладает пикантным вкусом, содержит массу полезных веществ. И придает блюдам особый, неповторимый аромат. Однако некоторые сорта перца (пеперони, чили, красный) очень жгучие. В процессе их приготовления появляется дискомфорт. А кожа рук приобретает темную окраску. Как же избавиться от нежелательных последствий?

Простой и доступный способ

Перец содержит вещество, которое провоцирует жжение, вызывает покраснение кожных покровов в области рук.

Но это не повод отказываться от приготовления вкусных консервов. Есть легкий и эффективный способ, который позволяет устранить неприятные ощущения. И избавить кожу рук от красноватого оттенка.

Перед тем как обрабатывать овощи, хозяйке следует равномерно натереть ладони и пальцы подсолнечным маслом. Когда продукт хорошо впитается в кожу, можно приступать к приготовлению блюда. Жир формирует на поверхности рук защитную пленку. Она предотвращает проникновение пигмента в поры.

После приготовления блюда руки тщательно моют теплой водой с мылом.

Молоко и соль

Эти продукты тоже позволяют устранить неприятные ощущения. Соль надо развести в небольшом количестве воды до появления кашицы. Нанести полученную массу на пораженные участки кожи. Через десять минут смыть средство молоком, а затем водой.

Такой метод отличается высокой эффективностью. Но если после его использования жжение не проходит, надо нанести на кожу рук смягчающий крем.

Оливковое масло с сахарным песком

Это еще одно средство, которое действует быстро и эффективно. Ватный диск смачивают в масле. И обильно протирают им кожу рук. Смывают средство теплой водой. Сахарный песок соединяют с оливковым маслом, перемешивают до получения кашицы. Легкими, массирующими движениями наносят средство на кожу рук. Через три минуты удаляют его теплой водой. После завершения процедуры на кожу рук рекомендуется нанести облепиховое масло.

Раствор соды со льдом

Средство готовят так: 500 мл воды соединяют со столовой ложкой соды, перемешивают. Добавляют в полученный раствор горсть кубиков льда. И опускают в него руки на двадцать минут. Средство устраняет дискомфорт на короткое время. Через полчаса процедуру следует повторить.

Ванночка из кефира

500 мл кисломолочного продукта помещают в миску.

Опускают в емкость руки на четверть часа. После процедуры наносят на поверхность пораженных участков жирную сметану.

Через десять минут руки моют теплой водой.

Все перечисленные советы помогут уменьшить дискомфорт, связанный с воздействием перца на кожные покровы. Однако неприятные ощущения пройдут не сразу. Они исчезнут примерно через 24 часа. На следующий день состояние кожи должно полностью прийти в норму.

Благодаря этим рекомендациям неприятные ощущения не помешают хозяйке заготовить натуральные, полезные и аппетитные консервы из перца на зиму.

Методы устранения дискомфорта помогут коже рук сохранить красивый, ухоженный вид, позволят предотвратить появление шелушащихся участков, красных пятен.