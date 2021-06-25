 

Звезда сериала “Друзья” Кортни Кокс и Эд Ширан стали родственниками

25.06.2021, 14:22, Разное
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Один из самых популярных и успешных музыкантов планеты Эд Ширан (в 2019 он вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes) стал гостем шоу Hits Radio Breakfast и рассказал о своей дочери Лире Антарктиде, которой в августе исполнится один год. Оказалось, что близкая подруга Эда – звезда сериала “Друзья” Кортни Кокс теперь ему почти родственница, ведь возлюбленный актрисы Джонни МакДэйд, клавишник группы Snow Patrol, совсем недавно стал крестным отцом дочери Ширана. Эд упомянул это вскользь, вспоминая, как девять лет назад познакомил Джонни с Кортни.

Она просто пригласила меня к себе домой. Однажды я привел Джонни, и он уже к себе не вернулся. Да, я их познакомил девять лет назад. А Джонни еще и крестный Лиры, – рассказал Эд.

Кортни Кокс с бойфрендом Джонни МакДэйдом

Кроме того, в разговоре с ведущим Ширан прокомментировал необычное второе имя своей дочери – Антарктида. Дело в том, что поклонники музыканта сразу догадались, почему Эд и его жена Черри решили так назвать своего первенца. Пользователи сети нашли снимок Эда с аккаунта одежды Not Just Clothing, на котором актер запечатлен путешествующим по Антарктиде. Трип в страну льда музыкант совершил в декабре 2019 года — за 9 месяцев до появления на свет малышки Лиры, и Черри составила ему компанию. В новом интервью Эд подтвердил догадку фанатов.

Я знаю, что люди считают странным выбор имени. Я имею в виду, что мы назвали дочь по месту, где она была зачата. Но мне хотелось это запомнить. Понимаю, что ребенок вырастит, и может, прочитав это интервью, испытает неловкость и скажет, типа – фу, – сказал с улыбкой Эд. Напомним, что Эд Ширан впервые стал отцом в прошлом году. Его жена Черри Сибборн, с которой он знаком со школьной скамьи, родила девочку. Радостную новость певец сообщил лично на своей странице в Instagram:

Есть некоторые личные новости, которыми я хотел бы поделиться с вами… На прошлой неделе с помощью удивительной команды Черри родила нашу прекрасную и здоровую дочь – Лиру Антарктиду Сибборн Ширан. Мы по уши в нее влюблены. И мама, и ребенок чувствуют себя потрясающие, мы на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что вы сможете уважать нашу частную жизнь в это особенное время. Желаю вам любви – и обязательно увидимся, когда придет время, Эд.

Эд Ширан и Черри Сибборн



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