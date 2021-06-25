 

В ответ на санкции Евросоюза Лукашенко повысил всех белорусов в воинском звании

25.06.2021, 15:41, Разное
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Верховный главнокомандующий Белоруссии Александр Лукашенко подписал приказ о повышении в звании на одну ступень всех граждан ст

аны. Это будет ответом на секторальные санкции, которые на днях ввёл Евросоюз.

Санкции Евросоюза призваны наказать Белоруссию за принуждение к посадке самолёта Ryanair и похищение с борта оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Белоруссия лишена доступа на европейские финансовые рынки, потеряла право экспортировать в Европу нефтепродукты, удобрения и сигареты. В ответ Лукашенко пообещал ввести в стране военное положение и начал подготовку к всеобщей мобилизации.

– Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. Вот, что мы должны показать, и мы это сделаем, – заявил Лукашенко в Гродненской области, вручая погоны генерал-майора губернатору Владимиру Каранику.

Теперь все белорусы, кто был рядовым или вовсе не имел воинского звания, станут ефрейторами. Ефрейторы, соответственно, младшими сержантами, полковники генерал-майорами, а для тех, кто уже носил звание генерал-полковника, вводится новое звание «генерал армии». Подполковник запаса Лукашенко станет полковником. На предприятиях Белоруссии началась мобилизация делопроизводителей для внесения изменений в документы военнослужащих запаса. Также заказано 10 миллионов пар погон для вручения их гражданам. Погоны не будут бесплатными, за них каждый заплатит сам.

Когда приказ Верховного главнокомандующего будет исполнен, Белоруссия станет единственной в мире страной, в армии которой вообще нет рядовых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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