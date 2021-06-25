 

Варнава засветила грудь в зажигательном танце

25.06.2021, 14:08, Разное
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Ведущая Екатерина Варнава оголила грудь в процессе зажигательного танца. На новом видео, посвященном теме жары, она предстала вместе с актером Евгением Бороденко.
На ролике Екатерина Варнава предстала в стильном образе. На знаменитости было надето светлое платье, подчеркивающее зону декольте, а также широкополая соломенная шляпа. Спасаясь от сильной жары, артистка обмахивалась подолом от своего наряда.

В какой-то момент Варнава и Бороденко начали подпевать композиции, играющей на заднем фоне. Также они решили станцевать под нее. Ведущая написала, что этот ролик передает настроение, но пользователи не могут ощутить амбре, повисшее в воздухе.

В комментариях фолловеры отметили, что на ролик можно смотреть бесконечно. Некоторые заявили, что непроизвольно начали двигаться, просматривая видео. За короткое время публикация Варнавы набрала огромное количество отметок «мне нравится».

Источник: www.instagram.com



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