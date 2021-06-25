“Ух ты, вам идет”. Ольга Куриленко до неузнаваемости изменила имидж

В двух постах 41-летняя Куриленко объяснила, что только что завершилась ее фотосессия для журнала Country & Town House и что она с нетерпением ждет результата.

“Ух ты, вам идет, Ольга”, – оценила фото meyson1654.

“Это настолько вас изменило”, – грустно заметил wildlandsxpictures.

“Прекрасный цвет волос”, – убежден fabiorossi_milan.

“Темные волосы лучше!” – настаивает lazos_kostas.

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Контекст:

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянск Запорожской области. В 16 лет уехала работать в Париж моделью.

Дебютировала в кино в главной роли в малобюджетном эротическом фильме “Перст любви” в 2005 году. Наиболее известные фильмы с участием актрисы – “Париж, я люблю тебя”, “Квант милосердия”, “Макс Пэйн”, “Мара”, “Человек, который убил Дон Кихота”, “Смерть Сталина”, “Несносный мачо”.

В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме сериала про агента 007.

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