Сын Григория Суркиса стал чемпионом Украины в составе киевского “Динамо” U15

В финале соревнований, который проходил в Киеве на стадионе имени Банникова, “Динамо” U15 выиграло у ровесников из “ДАФ Днепр”.

Сын Суркиса защищал ворота киевского клуба и несколько раз спасал команду от забитых мячей, “придавая еще большей уверенности своим партнерам”.

Игровое время поединка завершилось со счетом 2:2, а по пенальти “Динамо” оказалось сильнее – 4:2.

Суркис получил награду как лучший голкипер чемпионата.

Контекст:

Президентом ФК “Динамо” является брат Григория Суркиса Игорь. Вячеслав – единственный сын в их семьях.

—