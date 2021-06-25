 

Сын Григория Суркиса стал чемпионом Украины в составе киевского “Динамо” U15

25.06.2021, 14:06, Новости дня
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В финале соревнований, который проходил в Киеве на стадионе имени Банникова, “Динамо” U15 выиграло у ровесников из “ДАФ Днепр”.

Сын Суркиса защищал ворота киевского клуба и несколько раз спасал команду от забитых мячей, “придавая еще большей уверенности своим партнерам”.

Игровое время поединка завершилось со счетом 2:2, а по пенальти “Динамо” оказалось сильнее – 4:2.

Суркис получил награду как лучший голкипер чемпионата.

Контекст:

Президентом ФК “Динамо” является брат Григория Суркиса Игорь. Вячеслав – единственный сын в их семьях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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