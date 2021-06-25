 

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о референдуме по Донбассу

25.06.2021, 13:58, Разное
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Украинский политик ранее сообщил, что если не сработает ни один из способов решения конфликта в Донбассе, то вопрос о разрыве отношений с этим регионом вынесут на референдум. Владимир Зеленский подчеркнул, что решение о запуске голосования будут принимать украинские граждане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова лидера Украины “трудно комментировать”. Официальный представитель Кремля пояснил, что отношения Киева с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и так фактически разорваны.

Как сообщают РИА Новости, Песков выразил сожаление, что власти Украины намерены “формализировать” эту ситуацию и “придать ей характер де-юре”. Пресс-секретарь главы России добавил, что необходимо дождаться разъяснений от Зеленского и его команды.

Ранее президент Украины заявил о готовности создать “самую мощную армию в Европе”, если западные страны прекратят поддерживать Киев в конфликте с Донбассом. Владимир Зеленский пообещал, что вооруженные силы Незалежной будут технически превосходить армии других государств.

Напомним, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в начале весны этого года. Количество обстрелов ЛНР и ДНР со стороны Украины выросло в несколько раз. Владимир Зеленский считает, что выполнить Минские соглашения в нынешней редакции невозможно.



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