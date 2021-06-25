Мнение: Шариковы в Диснейленде

Об истерике по поводу поцелуя принцем Белоснежки в Диснейленде.

Главная проблема, которая лежат в основе этого скандала – агрессивная неграмотность.

В отличие от мирной неграмотности, когда человек не разбирается в чем-то и идет изучать или просто помалкивает, агрессивно неграмотные считают себя грамотными во всем, а то, что им не понятно, считают чушью.

Это тот же самый случай, что и с Шариковым, который был уверен, что ничего в книгах нет, кроме классового неравенства. Поэтому книги лучше сжечь. Сжигать книги призывали все варвары в разные века.

Такие же шариковы – воинствующие феминистки.

Культура для них – оплот патриархата и гендерного неравенства. Они с удовольствием эту культуру запретили бы целиком и объявили новой эстетикой волосатые подмышки.

Если хорошо понять, на что замахиваются эти неандертальцы, не останется вопросов.

Когда агрессивно-неграмотные спорят, их аргументы всегда берутся из задницы.

Чего стоит хотя бы аргумент, что в оригинале сказок братьев Гримм принц не просто поцеловал спящую Белоснежку, а изнасиловал ее?

Откуда взялась эта пурга? Даже в моей ленте ее пересказывают.

Можно взять в руки книжку неадаптированных сказок Гримм, не обязательно на немецком языке, эта книга переведена на русский, и почитать, как было дело.

Но неграмотные не любят читать ничего кроме комиксов.

В оригинале братьев Гримм принц вообще не целовал Белоснежку.

Он взял гроб у гномов, который те ему подарили, увидев его любовь, и повез гроб к себе в королевство.

За Белоснежкой в коме надо было ухаживать, гномы дежурили возле нее, то есть принц по сути взял на себя роль сиделки.

Вез он этот гроб по кочкам, тело Белоснежки трясло и от этой тряски из ее рта выпал кусочек отравленного яблока.

Белоснежка ожила, увидела принца и дальше все у них случилось по взаимному согласию.

Причем сначала случилась свадьба, на которой принц наказал мачеху-убийцу.

Сказки братьев Гримм намного более целомудренны, чем разнузданные феминистки.

Версия Диснея – компиляция разных сказок, но в каждой такой сказке есть своя культурная логика и традиция.

Аргумент феминисток, что “истинная любовь может быть только по взаимному согласию” касается не любви, а секса. Это секс должен быть по взаимному согласию, и культурные люди всегда это очень хорошо понимали, намного лучше некультурных феминисток, которые требуют “права на оргазм”, как будто мужчины – вибраторы.

А для истинной любви согласия не нужно, поскольку в такой любви нет присвоения, а есть только щедрость.

Феминистки так сильно озабочены половым вопросом, что не допускают и мысли о какой-то иной любви, кроме немедленного совокупления.

В “Спящей красавице”, то есть совсем в другой сказке, принц поцеловал спящую принцессу, но его любовь выразилась не в поцелуе.

Его любовь выразилась в том, что он не побоялся проклятия и верной гибели и пробрался в страшный замок, обвитый терновником, на подступах к которому за сто лет погибло очень много людей. Вот в чем проявилась истинная любовь – в его отваге и жертвенности. И такое горячее смелое сердце было условием снятия заклятия.

В сказках про поцелуй принца дремучие феминистки видят попирание женских прав. В данном случае – право на смерть.

Как религиозные фанатики не разрешают женщинам посещать гинекологов, так феминистки не разрешают сказочным принцам оживлять принцесс прикосновением к губам.

Это похоже на то, как если бы человеку в коме нельзя было бы оказать помощь без его согласия, и он вынужден был умереть.

Борьба “за права” получается борьбой против людей.

Право болеть, умирать и заражать окружающих отвоевывают сейчас другие воинственные профаны.

И эти тоже ссылаются на фейки в Сети, типа изнасилования Белоснежки.

Но в том, что касается поцелуя спящей принцессы, есть еще один важный момент.

Мужская инициатива – не право, а обязанность.

Правом это кажется только тем, кто воспринимают других людей как предметы, которые можно взять.

Инициировал и взял.

На самом деле инициаторы часто получают отказы.

И если это настоящая инициатива, то есть с другой стороны нет встречной инициативы в виде намеков и обещаний, то инициатор играет в рулетку.

Инициатор делает первый шаг и таким образом обнаруживает, заявляет значимость другого человека.

Он кладет карты на стол.

Это обязанность мужчин и это право женщин пользоваться инициативой мужчин, выбирая подходящего.

Мужчины делают шаг, право женщины ответить на это согласием, несогласием или вообще не отвечать, пусть мучается.

Феминистки как тот пьяный, завистливый купец, который, услышав про жареного цыпленка с веточкой укропа в заднице, захотел и себе побольше укропа в зад, хотят отвоевать эту мужскую обязанность, думая, что это право.

Они готовы бороться за все мужские обязанности, завистливо считая, что таскать мешки и грузить кирпичи – привилегия.

Они хотят сами делать первые шаги, хотят подставляться под мужской отказ сами.

Получается у них часто примерно следующее:

– Эдуард, не хотите ли обсудить наше сближение?

– Конечно, Лидия. Что Вы имеете в виду?

– Я рефлексию влечение к Вам, Эдуард.

– Я рад этому, Лидия.

– А что насчет взаимности, Эдуард?

– Взаимность – это очень важно, Лидия.

– Значит Вы согласны?

– На что, Лидия?

– На мое влечение к Вам, Эдуард.

– Конечно, Лидия, мне это приятно.

– Спасибо, Эдуард.

– Пожалуйста, Лидия.

Что происходит с Лидией дальше? А с Эдуардом?

Вот я специально сегодня еще несколько мужских писем вам покажу. И там – про мужскую инициативу.

Инициатива – это очень сложная обязанность, это очень большая уязвимость и это большой простор для второго, для того, к кому вы направляете свой запрос. Он может отвечать уклончиво, может согласиться, но в любом случае вы не будете знать, насколько велика обратная связь.

Это гендерная фора для женщины – мужская инициатива. У мужчин есть свои форы, не не в случае инициативы.

Женщина благодаря форе оказывается защищенной от репутационных потерь, она оказывается в выигрышном положении.

Понимаете, что происходит в отношениях, если инициатива с самого начала женская?

Чем это чревато для женщины и почему выгодно и выигрышно для мужчины, понимаете?