Чего делать? – Личное мнение

Я очень хотела написать пост про одного звёздного селебруна, который, получив по щам от хейтеров, вдруг обвинил всех вокруг, что люди очень злые и не любят даже друг друга.

А потом пришло письмо читательницы, которая «отдохнула» в Крыму.



Фото: Соцсети

Учительница. Разведена. Есть сын, которому нужно море.

Копила деньги. Думала — может, Турция? Но её тогда закрыли, пришлось ехать на наше море.

Нет, Оля не ждала, что её будут встречать в кокошниках и хлебом-солью. Но вот она вошла в мини-отель, как думала, но это оказался хостел.

Деньги уплочены. Комната — общая, на 12 человек. Санузел и душ — по коридору направо.

Тётка на ресепшине ухмыльнулась — захлопни пасть. После препирательств, по отработанной, видимо, схеме предложила забрать 60 процентов предоплаты, а остальное — ну, мол, это наш штраф за ваш отказ жить в нашем прекрасном месте.

Возникает вопрос — мы точно любим друг друга? Или прав селебрун, когда визжит, что мы злые?

Нет, всё-таки я считаю, что мы нормальные люди. Просто у нас нет цивилизованного способа решать конфликты.

В суд идти Оле и судиться годами с хостелом? Лучше, конечно, решить всё в досудебном порядке, но таких механизмах большинство и не знает.

А надо бы составить претензию и отправить её в адрес турагентства. Понятно, что далеко не все умеют составлять претензии и далеко не все понимают, что с ними дальше делать.

Так вот, для разбирательств с недобросовестными турагентствами, санаториями и любыми другими компаниями есть специальный сервис — InJust. Это первый в Рунете портал для организованного решения досудебных споров с предпринимателями и организациями. Онлайн-система, которая одинаково полезна и для бизнеса, и для самых обычных людей, которые взаимодействуют с компаниями, делая покупки, заказывая товары и услуги.

Пользователи InJust (и компании, и предприниматели, и обычные граждане) могут оставлять достоверные, заверенные своей электронной подписью отзывы о компаниях и, что самое главное, — предъявлять им досудебные претензии. Все основные поля заполняться автоматически, как только вы выберете организацию, которой выставляете претензию. Останется только описать ситуацию и приложить подтверждающие документы (договор, чеки и прочее).

Как это работает?

Первые 10 дней претензия имеет характер «междусобойчика», как при диспуте с продавцом на Али. Потребитель выдвигает претензию, обосновывает её, а компания предлагает решение или доказывает, что потребитель неправ.

При этом компании-ответчику на электронную почту (ту, которая была указана при регистрации в ФНС) отправляется официальное уведомление о поступлении досудебной претензии. Вы сможете распечатать готовую претензию и передать ее лично ответчику. Причём лучше в двух экземплярах: на втором экземпляре ответчик поставит отметку о принятии претензии. В случае, если претензию отказываются принимать лично, её нужно направить по почте заказным письмом с описью вложения. А в дальнейшем, если вторая сторона не удовлетворит ваши требования, с этой претензией можно пойти в суд.

Если же компания, в чей адрес написана претензия, за 10 дней не удовлетворит требования клиента, то детали спора станут видимыми для всех.

InJust не опубликует претензию, если в течение 10 дней:

– ответчик предъявит доказательства выполнения обязательств;

– ответчик предъявит доказательства достижения мирового соглашения вне площадки;

– истец по какой-то причине отзывает свою претензию.

Нет претензий, но вы не знаете, насколько надёжен ваш контрагент? Тут тоже поможет InJust.

У портала есть лицензии на получение данных из баз ФНС, Росстата и других госконтор. Сейчас в InJust 150 млн страниц с данными об 11,2 миллионах компаний и 10 миллионах ИП. Данные всегда актуальны и обновляются ежедневно. Можете проверить, скорее всего, там есть и ваша компания.

Руководители бизнеса в InJust могут оценить надежность потенциального партнера по 4 основным критериям (бухгалтерский баланс, данные по уплаченным налогам, наличие задолженности, численность персонала). А рядовые потребители — проверить компанию, в которой, например, собираются заказать строительство загородного дома. Или купить кухню.

Поверьте, именно реальные отзывы — это самое главное.

InJust поможет собрать полезную информацию о компании (претензии, отзывы, отчетность, динамика уплаты налогов и т. д.) и сделать выводы о ее надежности:

Нужно понимать, что InJust — это не очередной отзовик, где, по факту, анонимы пишут как хвалебные, так и негативные отзывы. InJust — это первый ресурс, в котором все отзывы и претензии на 100% подлинные и носят официальный характер досудебной претензии.

Сервис официально подключен к порталу «Госуслуг», так что физические лица тут авторизуются при помощи своей учётной записи и при этом сервис эти данные не хранит и использует их только для входа. В InJust в принципе нет анонимов — никак не зарегистрируются сотни «Иванов Ивановых», которые накатают фейковые отзывы ради рекламы или анти-пиара. Госуслуги просто не дадут им зарегистрироваться и писать отзывы на портале.

Юрлица авторизуются в InJust с помощью электронной цифровой подписи, так что все их действия становятся официальными заявлениями и могут быть использованы в суде. Отсутствие анонимности приводит к тому, что «за базар отвечают» обе стороны, ведь клевета карается административным кодексом.

В InJust невозможно писать анонимно. Это первый в рунете достоверный сервис претензий и отзывов о компаниях.

Не обоснованные претензии InJust не публикует. Просит предъявить доказательства: договоры, акты и прочие документы. Администрация портала проводит юридический анализ опубликованных пользователями отзывов и претензий, и удаляет то, что не соответствует действительности.

Основными функциями в InJust можно пользоваться бесплатно.

Кто-то скажет, что претензии лучше решать в суде. Не факт. Суд в России — процедура не быстрая и разбирательства часто длятся годами. Всё это время ваш визави будет пользоваться вашими деньгами, собственностью, торговыми марками, причём практически бесплатно и безнаказанно. И, что хуже всего, обманывать других людей.

Любой спор всегда лучше решать до суда, чтобы сэкономить силы, нервы и деньги. Поэтому хорошо, что появился InJust — первый онлайн-сервис для 100% достоверных претензий и эффективного и официального внесудебного урегулирования споров.

С помощью InJust добиться справедливости сможет любой человек, которому продали плохой товар, оказали некачественную услугу, взяли предоплату и не выполнили работу.

А для компаний InJust — это единственная законная возможность настолько быстро (всего за 10 дней!) наказать недобросовестных контрагентов, нарушивших условия договора.

Велкам, пользуйтесь!

Часто сталкиваетесь с проблемами, когда услуга вам оказана кое-как?

—