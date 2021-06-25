 

Мнение: Недолго фраер танцевал

25.06.2021, 13:14, Разное
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Клоуны в Израиле снова возвращают маски и уже грозят новым “закрытием страны”. Это называется теперь “к нам пришел страшный и ужасный индийский штамП” (или штамм? – подскажите, я же не вирусолог). Примерно на грани того же самого и Британия – то есть две “полностью вакцинированные” страны, у которых “достигнут стадный иммунитет”. Весь ужас заключается в том, что, “по данным израильских медиков”, новым “индийским штамПом” заражаются и супервакцинированные суперПфайзером особи – поэтому в Израиле сейчас власти провоцируют панику в точном соответствии с той, какая у них уже была не так давно – год назад. Словом, сказка про белого бычка в чистом виде.

И на этом жизнерадостном фоне в России будет и дальше нагнетаться “борьба за вакцинацию”. Блин, ну дебилы…

Нет слов. Впрочем, хоть понаблюдаем, когда эти две сходящиеся прямые пересекутся. По моим расчетам, Израиль с Британией уйдут на очередной тотальный карантин как раз тогда, когда в России состоится решающая битва Начальства с непривитыми с применением тактического ядерного оружия и, конечно, напалма – под лозунгом “Мы хотим привить всех и жить дальше так же, как раньше”.

Источник: Размышления вольного социолога



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