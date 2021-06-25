Ковид победит? Все, что мы знаем об индийском варианте дельта сегодня



6

минут

Пять самых важных фактов о дельте

Сегодня о более «опасном» вирусе дельта слышно из каждого угла, но на самом деле ученые знают о нем не так много, как хотелось бы. Вот главное, что нужно запомнить:

Мы не знаем, где именно возник В.1.617.2 впервые. Вариант вируса называют индийским только потому, что там был расшифрован его геном и с этой страны началось его активное распространение.

Дельта не является чем-то уникальным, он лишь один из вирусных вариантов, которые вызывают беспокойство у медицинского сообщества. В частности, у него есть два собрата, В.1.617.1 и В.1.617.3, которые также потенциально могут вызывать крупные вспышки инфекции.

Новый вариант вируса гораздо более заразный, чем получавшие широкое распространение ранее, включая нашумевшую в свое время альфу (В.1.1.7) из Великобритании.

Дельта умеет эффективно обманывать иммунитет. Причем речь как о естественном иммунном ответе, так и о вакцинальном. Прививки все еще работают, но не так хорошо, как против китайского и британского вирусов. Для надежной защиты от тяжелого течения болезни теперь обязательно нужно ввести две дозы вакцины.

Пока неизвестно, является ли новый вирус более смертоносным, таких данных еще нет. Но, согласно первичной статистике, он виновен в большем количестве госпитализаций.

Вирусы постоянно мутируют, накапливая в своем геноме различные изменения, многие из которых полезны для самих вирусов. Например, они улучшают их способность атаковать клетки человека и размножаться. Вариантами вируса называют определенные сочетания мутаций, которые вирус накопил в себе.

Дельта захватил всю Россию?

Нельзя утверждать, что новый вариант коронавируса окончательно вытеснил все остальные. Тем не менее за последние три месяца, начиная с апреля, когда дельта пришел в Россию, он достиг немалых успехов. В одном Санкт-Петербурге, где ведется относительно масштабный мониторинг распространения разных вариантов коронавируса, он составляет уже около трети всех образцов с расшифрованным геномом (рис. 1). При этом находки вируса в апреле-мае там росли по экспоненте.

Рисунок 1. Распространение варианта дельта в России, апрель-июнь 2021 года. Источник: МедПортал по данным, полученным в рамках проекта лаборатории Георгия Базыкина, Cколтех и ИППИ РАН

Тут стоит оговориться, что разные вирусы попадают в базы данных исследователей с разной частотой, поэтому та информация, которой мы обладаем сегодня, далеко не исчерпывающая, учитывая, что во многих регионах никакого учета вирусов вообще не проводится, а где-то количество образцов исчисляется единицами.

Если взглянуть на ситуацию в мире, становится ясно, что Россия, где дельта чувствует себя вполне вольготно, не исключение, а правило (табл. 1). Новый вариант вируса был обнаружен как минимум в 75 разных странах и в 49 штатах Америки.

Таблица 1. Распространение коронавируса варианта В.1.617.2 в мире на 21 июня 2021 года

Регион

Найдено образцов В.1.617.2

Когда был зафиксирован, 2021

всего

% от собранных после первой находки В.1.617.2 в регионе

впервые

в последний раз

Россия

297

35%

7 апреля

3 июня

Франция

180

1%

13 апреля

8 июня

Германия

746

1%

18 марта

11 июня

Китай

7

23%

21 апреля

24 апреля

США

3 103

1%

5 февраля

16 июня

Австралия

181

27%

18 марта

16 июня

Что особенного в новом вирусе?

Вариант дельта относится к самой распространенной на сегодня линии В коронавируса SARS-CoV-2 и сочетает в себе 18 мутаций (включая 2 делеции), 7 из которых приходятся на S-белок, отвечающий среди прочего за способность вируса заражать клетки человека.

В то же время ученые отмечают, что дельта лишен изменений, которые обычно связывают со способностью ускользать от нейтрализующих антител, защищающих организм от вторжения неприятеля. Это хорошая новость – иммунитет против ковида, включая полученный после вакцинации, все еще действует и защищает от дельты.

Дельта заразнее остальных?

Ученые не сомневаются в том, что дельта умеет передаваться от человека к человеку быстрее и эффективнее других вариантов. Первое доказательство – его активно растущее распространение в мире: в Великобритании, где за его действиями тщательно следят, он давно переплюнул альфу, ранее ответственную за большинство случаев заболеваний. Сегодня его способности к передаче оцениваются как в 1,5 раза более высокие.

В пользу повышенной трансмиссивности В.1.617.2 говорят и имеющиеся у него мутации. Новый вариант вируса содержит 2 замены (452R и 478K) в S-белке, которые, по словам специалистов, значительно увеличивают его заразность.

Скорость распространения вируса не всегда зависит он него самого. Большую роль в возникновении крупных вспышек играют и сами люди. Например, заболеваемость, как правило, растет там, где малый процент людей работает из дома, а меры сдерживания эпидемии отсутствуют.

Ковид теперь будет проходить тяжелее?

К сожалению, пока мы не знаем об этом почти ничего. Для того, чтобы собрать достаточно информации о течении болезни, вызванной дельтой, врачам нужно время, а оперирование соотношениями заболевших к выздоровевшим мало что дает – люди гораздо быстрее заболевают, нежели выздоравливают.

В Великобритании индийский вариант вируса связывают с повышенным риском госпитализации, но пока это лишь грубая оценка (количество госпитализаций может расти из-за растущего числа заболеваний, а не из-за повышенной патогенности возбудителя). А рассуждать о более высокой смертности от дельты и вовсе рано.

Есть ли новые симптомы?

Периодически в обществе возникают разговоры о том, что дельта вызывает новые симптомы или не вызывает тех, что уже известны. Например, данные, полученные в рамках проекта ZOE, который собирает симптомы людей, зарегистрированных в специальном приложении, говорят о том, что новые случаи болезни больше напоминают простуду. Однако научных публикаций, которые это подтверждают, нет. Согласно CDC (Centers for Disease Control and Prevention, США), симптомы ковида (рис. 2) начинают проявляться через 2-14 дней после заражения и могут включать:

лихорадку или озноб,

кашель,

одышку или трудности с дыханием,

усталость,

боли в мышцах или теле,

головную боль,

потерю вкуса или запаха,

боль в горле,

заложенность носа или насморк,

тошноту или рвоту,

понос.

Рисунок 2. Распространенные и редкие симптомы COVID-19. Источник: МедПортал

Подробнее о симптомах COVID-19 и их отличиях в сравнении с ОРВИ также можно почитать тут.

Вакцины больше не работают?

Сейчас достоверно известно, что эффективность существующих вакцин против дельты ниже, чем против предыдущих вариантов вируса. Однако говорить о бесполезности вакцин будет большой ошибкой.

В Великобритании, где, как и в России, иммунизация населения ведется с помощью аденовирусного препарата (производитель – AstraZeneca), показано снижение защиты после первой дозы на 15-20%, но полный курс прививок защищает от болезни все еще очень хорошо (здесь разница в действенности иммунитета не превышает 6%). И, что самое главное, вакцинация все еще предотвращает тяжелое течение инфекции.

Информации о том, насколько против индийского вируса эффективен российский Спутник, пока не так много. Предварительные данные говорят о снижении уровня связывания вакцинальных антител с дельтой по отношению к другим вариантам в 2-4 раза. Это значит, что иммунизация Спутником-лайт (одной дозой вакцины) теперь менее предпочтительна, чем введение двух прививок.

Важно! Вакцинироваться все еще нужно: иммунизация существующими вакцинами призвана удерживать высокие титры антител. По словам Александра Гинцбурга, верная стратегия сегодня – получить все положенные дозы Спутника V, а когда уровень антител снизится, ревакцинироваться Спутником-Лайт.

Как узнать, каким вирусом я заразился?

Никак, по крайней мере пока. Те ПЦР-тесты, которые доступны в России, не дают такой информации. Единственное, что можно выяснить, сдав тест в лаборатории, больны ли вы ковидом как таковым. А вот чтобы определить вариант вашего вируса, понадобится расшифровывать его геном.

Не стоит, однако, раньше времени искать такую возможность. Лечить вас будут одинаково вне зависимости от того, каким именно вирусом вы были инфицированы.

В Великобритании стандартные коммерческие ПЦР-тесты все же позволяют выявлять новый дельта-вирус. Это стало возможным благодаря тому, что тесты там фиксируют наличие в образце трех генов коронавируса, при этом у британского варианта есть только 2 из них, а у дельты – все три.

Что же дальше?

Сегодня очевидно, что дельта – это не последний сюрприз, который коронавирус приготовил для человечества. Ученые постоянно находят новые варианты вируса, часть из которых содержат полезные мутации и потенциально могут вызывать крупные вспышки болезни. Например, недавно был идентифицирован дельта-плюс вариант (AY.1) с заменой К417N, содержащейся в еще нескольких вариантах, вызывающих беспокойство. Значимость этой находки пока неизвестна, в настоящее время случаи заражения AY.1 регистрировались в Индии, Польше, Великобритании, Португалии, США и ряде других стран.

Нужно ли что-то с этим делать? Конечно, в первую очередь опасения врачей связаны с возможным снижением действия вакцин, которые хорошо защищали от старых штаммов, но могут оказаться бесполезными против новых. Поэтому за выявлением подозрительных вариантов коронавируса закономерна должна следовать работа по созданию новых вакцинных препаратов. И она ведется. Команда разработчиков Спутника V, например, уже заявила в твиттере о скором выпуске бустерной вакцины, адаптированной для лучшей борьбы с дельтой (однако эксперты указывают, что это может занять месяцы). Так что, несмотря на то, что вирус всегда на шаг впереди, унывать пока рано.