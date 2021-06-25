Доктор Мясников развеял опасное заблуждение о температуре тела

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенное заблуждение о температуре тела. Эта тема была затронута в рамках его авторской программы, которая выходит в эфир канала «Россия-1».

Мясников рассказал, в каком случае необходимо сбивать температуру тела. Он напомнил, что в условиях стационара этого не делают, если показатели на термометре ниже 38 градусов.

Для доктора важно, чтобы пациенты перестали принимать лишние лекарственные средства при температуре. Не стоит пытаться снизить показатели, поскольку кто-то их не считает нормой.

У некоторых людей температура тела может превышать стандартную отметку в 36,6. При этом их самочувствие является абсолютно нормальным.

Источник: ria.ru