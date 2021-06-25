“Восторг и услада глаз”. Звезда “Крепостной” Денисенко снялась в нижнем белье под водой
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“Обожаю свою работу во многом за то, что нужно примерять на себя очень разные эмоции и всегда учиться чему-то новому, не только в психологическом плане, но и физическом”, – отметила она.
По словам Денисенко, он не думала что съемка в бассейне – это так сложно.
“Во-первых, чтобы погружаться, нужно не набирать воздух, как мы привыкли при нырянии, а наоборот, выдыхать его полностью, и тогда опускаться под воду. Во вторых, в состоянии “без воздуха” и “ничегоневидения” очень сложно сообразить, как бы его красиво спозировать. В третьих, вода заливается в уши, нос, горло, и так каждое погружение на протяжении часа”, – рассказала актриса.
В ролике она предстала в белом купальнике и нижнем белье с цветочной вышивкой.
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“Милая моя, это прям очень красиво! Восторг и услада глаз”, – отметила подписчица dorotye.
Контекст:
В сериале “Крепостная” телеканала СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны.
Родилась Денисенко 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Она снималась в фильмах и сериалах “От любви до ненависти”, “Дорога домой”, “Полюби меня такой”, “За витриной”, “Спецы”, “Рецепт любви”, “Центральная больница”, “Столетие Якова”, “Сказка старого мельника”, “Село на миллион”, “Ночь Святого Валентина”.
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