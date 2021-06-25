“Упс!” Бодипозитивная Lizzo снялась топлес и выложила в сеть фото без обработки
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Певица позирует в кадре топлес, прикрывая грудь руками.
“Упс! Я забыла настроить [приложение для редактирования фото] Facetune”, – подписала фото и видео артистка.
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Контекст:
Lizzo – обладательница трех премий “Грэмми”.
Ее дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году, второй – Big Grrrl Small World – в 2015-м (после выхода Big Grrrl Small World она подписала контракт с Atlantic Records), третий – Cuz I Love You – в 2019-м.
Певица в своем творчестве и блоге пропагандирует бодипозитив. Участницами ее балета являются пышнотелые танцовщицы.
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