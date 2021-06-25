 

“Упс!” Бодипозитивная Lizzo снялась топлес и выложила в сеть фото без обработки

25.06.2021, 13:08, Новости дня
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Певица позирует в кадре топлес, прикрывая грудь руками.

“Упс! Я забыла настроить [приложение для редактирования фото] Facetune”, – подписала фото и видео артистка.

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Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

Контекст:

Lizzo – обладательница трех премий “Грэмми”. 

Ее дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году, второй – Big Grrrl Small World – в 2015-м (после выхода Big Grrrl Small World она подписала контракт с Atlantic Records), третий – Cuz I Love You – в 2019-м.

Певица в своем творчестве и блоге пропагандирует бодипозитив. Участницами ее балета являются пышнотелые танцовщицы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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