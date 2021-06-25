Луценко: Сравнивать посадку самолета для захвата оппозиционера и операцию по захвату “вагнеровцев” – все равно, что сравнивать “95 Квартал” с 95-й бригадой ВСУ

Сравнивать принудительную посадку самолета для захвата оппозиционера и операцию по захвату “вагнеровцев” – это все равно, что сравнивать “95 Квартал” с 95-й бригадой ВСУ.

1. Принудительная посадка самолета Ryanair с помощью белорусских истребителей – не то же, что посадка заранее подготовленного и согласованного со страной отправления самолета.

2. Принуждение к посадке гражданских пилотов – не то же, что спланированные действия подготовленных спецслужбами пилотов.

3. Непрогнозируемые действия пассажиров при принудительной посадке самолета – не то же, что спланированные и отработанные на тренировках действия спецназовцев на борту с “вагнеровцами”.

4. Террористический захват самолета ради заключения оппозиционного деятеля – не то же, что совместные со странами НАТО действия в рамках уголовного производства для наказания международных террористов.

5. Обнародованные материалы СБУ и ГПУ по делу “вагнеровцев” убедительно доказывают, что это была именно украинская спецоперация с привлечением зарубежных партнеров в рамках международной правовой помощи.

Срок давности статьи Уголовного кодекса за государственную измену – больше даже двух президентских сроков.

Источник: Юрій Луценко / Facebook

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