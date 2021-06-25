“Жутко от этих игл!”, “Показывать такое не надо!”. 51-летнему Тарзану под глаза вставили множество иголок

“По наставлению моей любимой супруги, теперь тоже посещаю клинику. Сделали несколько самых топовых процедур для лица и шеи, ждем результат…” – написал он.

В ролике Тарзан лежит на кушетке у косметолога. Под глаза ему ставят множество иголок с препаратом, а также делают процедуру для подтяжки шеи.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на пост.

“А-а-а-а, только показывать это не надо”, – попросила ingridingrig.

“Ой, блин, больно, наверное. Аж мне стало жутко от этих игл!” – признался alexandr_alexascha.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Он делится с подписчиками снимками своих картин. Недавно он написал портрет своей тещи Людмилы Порывай – матери его жены, российской певицы Наташи Королевой.

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