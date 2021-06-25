 

Das Erste – матч Германия-Венгрия использовали для атаки на венгерский закон об ЛГБТ

25.06.2021, 13:06, Новости дня
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Матч чемпионата Европы по футболу между Германией и Венгрией привлёк дополнительное внимание из-за дискуссии вокруг нового венгерского закона о сексуальных меньшинствах, пишет Das Erste. Арену игры в Мюнхене хотели подсветить в цвета радужного флага, но в УЕФА соответствующий запрос был отклонён. В результате в цвета ЛГБТ были подсвечены другие немецкие стадионы; венгры в ответ подсветили свои арены в цвета национального флага.

Накануне матча чемпионата Европы по футболу между Германией и Венгрией сама игра практически отошла на второй план: её затмила дискуссия о расцвечивании стадиона в радужные цвета в качестве протеста против нового венгерского закона. Лидеры ЕС также выразили жёсткую критику в адрес правительства Венгрии и его политики в отношении гомосексуальности и транссексуальности. По их словам, новый закон противоречит фундаментальным ценностям ЕС. Однако арена в Мюнхене не была подсвечена в цвета радуги: УЕФА отклонила соответствующий запрос со стороны властей города.

Стадионы как выразители мнений: во многих частях Германии (как здесь, в Берлине) по вечерам они подсвечиваются в цвета радуги, символизируя многообразие, открытость и толерантность. Но не в Мюнхене, из-за запрета со стороны УЕФА. Футбольный союз Венгрии показал свой символ: венгерские арены были подсвечены в цвета национального флага.

Политика и спорт тесно связаны друг с другом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно жёсткими словами раскритиковала новый венгерский закон о сексуальных меньшинствах, назвав его позором.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Этот закон противоречит фундаментальным ценностям ЕС, таким как человеческое достоинство, равное отношение и основные права человека. В этих принципах для нас нет компромиссов.

Новый спорный закон в Венгрии запрещает изображение гомосексуальных пар в книгах и фильмах, доступных для несовершеннолетних. Кроме того, нетрадиционная сексуальная ориентация не должна подаваться как норма в рекламе. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, этот закон не является дискриминационным.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Этот закон защищает права детей, гарантирует права родителей и не дискриминирует право на сексуальное самоопределение для лиц старше 18 лет.

Немногие разделяют эту точку зрения: 17 стран ЕС в письменной форме потребовали, чтобы против Венгрии были приняты меры. Европарламент напомнил о том, что с недавних пор страны ЕС могут быть лишены субсидий. На предстоящем саммите ЕС Венгрия будет одной из тем обсуждения. Выступая на передаче Tagesthemen, Томас Хитцельшпергер, совершивший камнг-аут после завершения своей футбольной карьеры, потребовал большей чуткости в политических темах.

ТОМАС ХИТЦЕЛЬШПЕРГЕР, председатель совета директоров ФК «Штуггарт»: Объединения и футбольные команды — от нас всё чаще требуется вслушиваться и идти вместе с новыми веяниями общества, или даже опережать их.

Дискуссия о демонстрации флагов, как и немецкая футбольная сборная, идут в следующий раунд.

Дата выхода в эфир 24 июня 2021 года.



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