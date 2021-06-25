 

УП – украинец отбивался от польской полиции при помощи огнетушителя

25.06.2021, 13:06, Новости дня
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Для задержания агрессивного украинца, который, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения злостно нарушал правила дорожного движения, пришлось задействовать сразу восемь полицейских. Как пишет «Украинская правда», 36-летний житель Украины отбивался от правоохранителей при помощи огнетушителя и пытался бежать, однако полицейским при помощи подкрепления всё же удалось нейтрализовать злоумышленника.


Reuters

В Варшаве восемь полицейских участвовали в задержании 36-летнего гражданина Украины, который грубо нарушил правила дорожного движения и сопротивлялся при задержании. Как пишет «Украинская правда», ролик, записанный в районе Охота и размещённый в одной из местных групп в социальных сетях, стал хитом в интернете. На записи видно вмешательство полиции против мужчины, который не выполнял их указания.

Когда стражи порядка подошли к его машине, мужчина применил против них огнетушитель. Через некоторое время показалось, что операция по задержанию завершена и на мужчину вот-вот наденут наручники, но вскоре после выхода из автомобиля он начал убегать.

Полицейские были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы поймать агрессивно настроенного нарушителя. Всего в акции приняли участие восемь полицейских, против мужчины применялись различные средства прямого принуждения. 

Как отмечает издание, полицейских сначала вызвали из-за злостного нарушения правил дорожного движения водителем, который выехал на тротуар и едва не сбил мужчину с ребенком. Украинец был агрессивным, не только когда его задержали, но и позже.

«Несмотря на решительные действия полиции, его агрессивность не уменьшилась — он продолжал атаковать полицейских. Его поведение было настолько агрессивным, что ему пришлось надеть шлем, и в больнице он получил седативные инъекции, которые имели незначительный эффект» , — заявил комиссар полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

У задержанного взяли кровь для токсикологических исследований. Полиция подозревает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.



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