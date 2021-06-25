 

Salzburger Nachrichten – необходим прямой диалог — Курц и Меркель высказались за саммит между Россией и ЕС

25.06.2021, 13:06, Новости дня
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Себастьян Курц высказался в поддержку проведения встречи на высшем уровне между ЕС и Россией, пишет Salzburger Nachrichten. Австрийский канцлер подчеркнул, что диалога между Владимиром Путиным и Джо Байденом недостаточно: ЕС географически ближе к РФ и многие проблемы являются для него более актуальными. Мнение Курца поддержала Ангела Меркель, заявившая, что ЕС должен создать переговорный формат с Россией на высшем уровне.


Reuters

В связи с напряжением отношений между Россией и ЕС канцлер Австрии Себастьян Курц высказался в поддержку идеи Германии и Франции о проведении саммита с участием Владимира Путина, пишет Salzburger Nachrichten. По словам Курца, не должно быть так, чтобы отношения Брюсселя и Москвы сводились к тому, чтобы в ЕС просто наблюдали за тем, что обсуждают Джо Байден и Владимир Путин.

«ЕС географически ближе к России, многие проблемы затрагивают нас более непосредственно, чем США. Мы, а также Германия и другие государства требуем наличия прямого диалога между ЕС и Россией, несмотря на все разногласия», — приводит издание слова Курца.

Как пишет Salzburger Nachrichten, канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась в похожем ключе: «Недостаточно, когда с российским президентом говорит американский президент. ЕС тоже должен создать переговорные форматы в этой области».

Кроме того, Меркель потребовала большего единства стран ЕС в вопросе России, заявив, что в последние месяцы стала очевидна недостаточность нескоординированной реакции на множественные провокации со стороны Москвы.

Ожидается, что на проходящем сейчас саммите ЕС в Брюсселе будет озвучена возможность новых экономических санкций против России, отмечает издание. При этом в проекте заявления по итогам саммита содержалось также положение о том, что ЕС остаётся открытым для сотрудничества с Россией в определённых областях. В частности, речь идёт о защите климата, борьбе против международного терроризма и здравоохранении. Впрочем, пока остаётся неясно, будет ли предпринята попытка восстановления отношений с Россией на высшем уровне, предложенная Францией и Германией, пишет Salzburger Nachrichten.

Издание отмечает, что идея о проведении саммита между Россией и ЕС нашла позитивный отклик в Москве. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин является сторонником восстановления контактов и диалога с ЕС.

Что касается Украины, то в Киеве, напротив, предостерегли ЕС от восстановления диалога с Россией на высшем уровне, пишет Salzburger Nachrichten. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг станет «опасным отклонением от санкционной политики ЕС»,  а также ещё дальше отдалит Россию от исполнения условий Минских соглашений. 



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