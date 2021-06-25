Скандалы: Нацпроекты под прожектором

ФНС сообщила о выводе крупнейших подрядчиков национальных проектов из теневых схем

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала данные о контроле крупнейших господрядчиков в сфере нацпроектов. Непосредственный результат — дополнительные поступления в бюджет на 2,4 млрд руб., выявление ущерба бюджету на 12 млрд руб., вывод из тени операций госконтрактов более чем на 100 млрд руб. «Расчистка» нацпроектов, где в зоне риска, по оценкам ФНС, контракты почти на 1,2 трлн руб., ведется практически без конфликтов и банкротств — это обеспечивает механизм урегулирования выявленных налоговых рисков через специальные комиссии, введенные ФНС. Впрочем, полностью без силового давления очистка этого рынка невозможна — по части контрактов в рамках кампании возбуждались уголовные дела и проводились обыски.

ФНС обнародовала данные о первых итогах работы по выводу из тени господрядчиков, исполняющих контракты в рамках приоритетных нацпроектов. С 2020 года в правительстве действует межведомственная группа, которая занимается мониторингом законности процесса освоения их бюджетных средств. В 2021 году ФНС также проводит кампанию по выводу из тени сегмента бизнеса, задействованного в госзаказе и исполнении нацпроектов. По дизайну эта кампания схожа с прежними «кампаниями обеления» ФНС отраслей, но имеет значимые отличия, вызванные и масштабом контролируемой сферы, находящейся в зоне риска (речь идет о 1177 участниках нацпроектов и сумме контрактации более 1,2 трлн руб.— это 25% всего госзаказа в рамках нацпроектов) и тем, что в этом случае для участвующих структур важно бесперебойное исполнение госзаказа — крупные публичные конфликты, а тем более банкротства господрядчиков считаются нежелательными, несмотря на то что кампании ФНС стандартно проводятся с участием Федеральной службы безопасности и другими силовыми структурами.

Данные о кампании, раскрытые ФНС, таковы: дополнительное поступление средств в бюджет от «обеления» бизнеса в нацпроектах составило 2,4 млрд руб.— это результат первых месяцев 2021 года.

«Еще 92 компании, которые исполняют госконтракты на сумму около 100 млрд руб., изменили модель ведения бизнеса и вывели активы из тени»,— сообщили “Ъ” в службе. По данным “Ъ”, речь идет о добровольном погашении сумм допущенного ущерба.

Основной риск, который контролирует в нацпроектах ФНС,— использование серых налоговых схем с последующим обналичиванием средств через финансовые институты. Риски серых схем выявляются в ФНС автоматизированно, в ряде случаев еще до подписания контрактов. При выявлении рисков ФНС проводит встречи с участием подразделений федеральных органов исполнительной власти в субъекте, где исполняется нацпроект.

В ходе встречи бизнесменам предлагают выйти из тени, добровольно устранить допущенные в прошлом нарушения, а также внедрить в бизнес-модель механизмы, позволяющие работать с субподрядчиками, не допуская налоговых потерь бюджета»,— заявили “Ъ” в ФНС.

Такие встречи проводятся в том числе с участием аппаратов полномочных представителей президента в федеральных округах. В службе сообщили, что с февраля встречи проведены с 19 компаниями, исполняющими госконтракты в рамках нацпроектов на сумму 47 млрд руб. По словам Артура Ниязметова, заместителя полпреда президента в ЦФО, «задача этих встреч — объяснить представителям бизнеса: если вы получаете государственные деньги, то надо работать «вбелую». Как показывает практика, больше всего срывов госконтрактов допускают именно серые компании. Но мы понимаем, что в современных реалиях резкое изменение модели бизнеса может повлечь разрушительные последствия для компании, вплоть до банкротства, поэтому предоставляем компаниям возможность плавного перехода к прозрачной бизнес-модели с надежными поставщиками и субподрядчиками».

В крупнейших случаях нецелевого использования бюджетных средств по уже исполненным контрактам, где ущерб не был погашен в добровольном порядке, ФНС после проведения (как правило) процедуры урегулирования рисков проводит проверки совместно с ФСБ. По словам Раисы Алексахиной из PwC Legal, «возможности ФНС позволяют выявить нарушение еще до назначения проверки в ходе процедуры предпроверочного анализа». В компании полагают, что актуальные доктрины, сформированные как на уровне судебной практики, так и на уровне разъяснений ФНС, «ориентированы на возможность получения максимальной защиты прав налогоплательщика исключительно в случаях, когда компания сама содействовала налоговым органам при устранении потерь казны».

ФНС сообщила о масштабе таких проверок. Так, весной 2021 года проведены оперативные мероприятия и обыски в офисах господрядчиков, занятых в нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Экология» на территории Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Московской областей, Дагестана, Чечни и Ставропольского края.

Сумма ущерба госказне по действиям проверяемых подрядчиков оценивается в 12 млрд руб.

Отметим, что эта довольно крупная операция с участием управления «К» СЭБ ФСБ РФ (в службе не комментируют эту активность и не называют объекты проверки) прошла абсолютно без огласки, компании вообще не сообщали о ней в СМИ. В ее ходе, по данным “Ъ”, ФНС перевела все стратегически важные проверки под непосредственный контроль Москвы. Большинство проверок сопровождается возбуждением уголовных дел в отношении бенефициаров компаний при наличии состава преступления и отказа в добровольном возмещении потерь казны.

Для многих участников нацпроектов мероприятия ФНС бесконфликтны. По оценкам службы, на особом контроле у налоговых органов состоят 194 подрядчика по контрактам на 607 млрд руб. По данным ФНС, около 90 млрд руб. находящейся на особом контроле контрактации было успешно освоено, а сами контракты исполнены без установленных нарушений. По более чем 50% находящихся на контроле контрактов обеспечена «полная прозрачность», в том числе раскрытие для ФНС всех контрагентов в субподряде. «Если компания попадает в прицел ФНС, наиболее разумным является не поиск возможностей и вариантов по уходу от ответственности, а взаимодействие с налоговыми органами с целью предоставления своей позиции»,— констатирует Раиса Алексахина. «Создание прозрачной бизнес-структуры для участников национальных проектов создает ряд преимуществ для самих компаний, так как по большому счету в обмен на добровольное устранение допущенных нарушений они получают дополнительную возможность для улучшения налогового комплаенса в организации и, как следствие, уменьшение в будущем финансовых потерь».

Как и в предыдущих кампаниях, политика ФНС ориентирована на изменение модели предпринимательской деятельности и внедрение лучших существующих практик. По данным ФНС, все компании, находящиеся под контролем, сейчас продолжают исполнять госконтракты.

Дмитрий Бутрин