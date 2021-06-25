Елена Летучая и партия “Новые люди” помогут избавить от свалок российские регионы

Летучая вспомнила о съемках документального фильма “Без мусора в голове” в Германии. Эта страна перерабатывает свой мусор на 100%, отметила телеведущая. По признанию звезды, вид местных полигонов ее удивил. “Это настоящие зеленые парки, где гуляют местные жители, и это абсолютно безопасно”, – поделилась она.

Летучая отметила тот факт, что мусоросжигательные заводы в Германии называются электростанциями. К примеру, знаменитый Кельнский собор полностью освещается за счет вырабатываемой при сжигании мусора энергии.

Сегодня телеведущая путешествует по стране вместе с партией “Новые люди”, которая предпринимает конкретные шаги для решения проблемы утилизации мусора. Партийцы организуют раздельный сбор мусора, занимаются просвещением людей на тему экологии.

Недавно Летучая и “Новые люди” посетили Кировскую область. Местные активисты рассказали, что регион остается “болевой точкой” на мусорной карте России.

“Но сейчас я понимаю, что ситуация меняется в худшую сторону. Хорошо, что ребята уже сейчас занимаются этим. Если упустить время, то будет только хуже”, – заявил теледива.

В регионе лишь один полигон, мощностей которого хватит лишь до конца 2021 года. Мусороперерабатывающих заводов нет. Попытка его открыть натолкнулась на сопротивление местных жителей.

Но винить людей нельзя, говорит Летучая: “С ними никто не говорил. Не объяснил, что заводы могут быть безопасными. Местные экологи бьются, открывают Эко-центры и запустили проект “Эко-соседи”, которым руководит прекрасная девушка Анастасия Скурихина. Но без федеральной поддержки этих усилий будет недостаточно”.

Поддержку эко-активистам оказывают Новые люди. Эксперты партии разработали законодательные инициативы по перезагрузке мусорной реформы. Российскому городу-миллионнику с учетом количества производимого ежегодно в нашей стране мусора нужно увеличить площадь полигонов на 20-30 гектаров.

Партия предложила отказаться от монополии региональных операторов. Летучая поддержала инициативу. Она призвала к переходу на раздельный сбор мусора и глубокой переработке отходов. По словам Летучей, принимаемые меры результатов не приносят: тарифы выросли, полигоны переполнены, а повсеместных контейнеров для раздельного сбора отходов все еще нет.

Новые люди предлагают городам и регионам предоставить право на заключение контрактов на вывоз мусора. Чем больше будет компаний и выше конкуренция, тем быстрее в нашей стране внедрятся новые технологии разделения и переработки. Кроме того, такая мера поможет снизить тарифы для людей, уверены в партии.

Россияне давно готовы сортировать мусор и принимать активное участие в защите экологии своего региона, считает Летучая Задача эко-активистов – поддержать людей.

“В том же Кирове я увидела, как работает проект «Эко-соседи». В городе уже установили более 40 точек сбора вторсырья. Бизнесмены готовы сотрудничать с эко-активистами. Они забирают отсортированное вторсырье, но везти его приходится на переработку в другие регионы. Главное в этой истории – люди сортируют мусор. Они понимают, что за них проблему никто не решит, – рассказала Летучая.

Предложения по итогам поездки в Кировскую область Летучая передаст в экологический комитет «Новых людей». Инициативы станут частью предвыборной программы партии.