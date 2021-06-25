Мнение: Письмо: “Теряется спонтанность, приходит адекват”

Вот этот автор вместо диалогов приложил ссылки на скрины.

И для чтения придется каждую ссылку отдельно открывать. Поэтому заверение автора, что "переписка короткая" звучит как троллинг.

Если бы это был не мой активный комментатор, я бы даже смотреть на такое не стала.

Но в этом случае я посмотрела и вам тоже предлагаю посмотреть и разобрать.

Он это сделал скорее всего для документальности, но вот такая документалка – это баг Оправдашка, который ему и в остальном мешает.

Понимаете почему это Оправдашка? А в других местах найдете? А на чем крепится баг, увидите?

В общем, разбирайте подробно.

vl4ze

Добрый день! Спасибо Вам, Эволюция, за такой офигенный блог! Надеюсь, моё письмо подойдет для рубрики.

Буквально сегодня познакомился с очень красивой девушкой, я с такими как она даже не гулял, ну прям вообще пипец. И она еще так легко на контакт пошла, обычно мне очень тяжело дается переписка с такими из-за моей короны равенства, но эта какая-то совсем уж добрая и веселая. Но у меня регулярно такая проблема, что если всё идет совсем хорошо, а девушка совсем классная, то я путаю берега и начинаю откровенно буксовать, пишу какой-нибудь бред, за который мне сразу стыдно. Но уже не откатишь. И возникает такой выбор, либо глушить свой заряд целиком, но тогда теряется спонтанность, но зато приходит адекват. Или уже летать через пень-колоду, в надежде, что не ляпну чего-то уж совсем ужасного. Но если пронесет – наверняка получится лучше, чем если буду цедить. И еще мне кажется, что в первом состоянии я как-то уж слишком отыгрываю шута, совсем излишне. Но почему-то никак не могу нащупать середину, вот либо 1, либо 2, другого будто не дано.

Хотя это точно корявые настройки, плохие границы и небольшой, да еще и нестабильный запас спонтанности, вот и приходится его то разгонять, то цедить. Но ровный и стабильный поток появится только в процессе прокачки, или это можно как-то править настройками в большей степени?

Вот так это выглядит обычно (приложил скрины переписки), здесь в нескольких местах откровенно стыдно, за "двухлик" и "магаз" мне прям застрелиться хочется, но почему-то если не так, то у меня получается занудно и скучно… И видно, что заносит на каждом повороте куда-то, а как от этого избавиться – не понимаю. Каждый раз ,когда девушка очень красивая, я будто из штанов выпрыгивать пытаюсь, а получается стремно. А если не пытаюсь, то мне кажется, что теряется энергия.

По переписке – ей не 15, она просто выглядит молодо и она ранее сказала, что если ей не нравится парень, который подкатывает, она занижает возраст. Мне сказала нормальный)

И я пропустил часть где она рассказывает про свой город и прочее личное, немного совсем.

А магаз – это у нее на аккаунте написано "Продуктовый".

Вот переписка, она короткая:

1. https://sun9-66.userapi.com/impg/y32UZwK0P69T5lKoJUta6uz8ir8MekxKDHpx3A/PJ-ahjcbveg.jpg?size=654×1080&quality=96&sign=1255ca9f7d0af883543982be0775a225&type=album

2. https://sun9-49.userapi.com/impg/-2-oEqrN_ehw–N1NsnNc90vM770SsF3zXQdHw/7YBgpSv9lzI.jpg?size=654×1080&quality=96&sign=fce9b2e89596dedd81112355ebfb35e5&type=album

3. https://sun9-10.userapi.com/impg/KtoFEuGGb-085kDmIyip82c53_RxniILEgHJfQ/fFbRy8zsov4.jpg?size=634×1080&quality=96&sign=91b9128eb6e303dd08861a9d5d944078&type=album

4. https://sun9-71.userapi.com/impg/e_rRynRlnwaCLo12vdxumBS6zGdqdp0Y4oxJTw/tYtkj8ZsF9U.jpg?size=640×1080&quality=96&sign=1e120f3edf02348b6a2f4f74f5a53626&type=album

5. https://sun9-4.userapi.com/impg/xNU9VkgswS1M5k4kZi4pFmvMfHAjVBRC7CTY5A/zZv_cmc93gg.jpg?size=636×1080&quality=96&sign=37bc66d8ca9e22aa325e1e4300f08d32&type=album

6. https://sun9-33.userapi.com/impg/MC1ZWbzuhVcwd5DB2tIeacp41ffvXljQTot-sQ/HKyHCDm0_8o.jpg?size=650×1080&quality=96&sign=1b1f8b68b7dfe4f7df2a992d121ceaec&type=album

7. https://sun9-34.userapi.com/impg/ZRFy2YXqmTXfEJdc_kzXSP-mC5c7aBT3eCCsuw/nXUurZVNqoQ.jpg?size=645×1080&quality=96&sign=a79a7dec8431dd279a1cf1e4122bae7f&type=album

8. https://sun9-75.userapi.com/impg/mkMQVRXkE74CYy88oXWUx-wS4F5OJdVOD_1aFg/T9yYP59nUM8.jpg?size=633×1080&quality=96&sign=0140baf54504cf2bc4165264bf14aef0&type=album

9. https://sun9-45.userapi.com/impg/C-pyEOIlz2wAlwi-nrLAYNLlFI2jVCm5DT-lGg/oM-6Y3M40b8.jpg?size=649×1080&quality=96&sign=a91c7f8961d1bf349327d1ed097dc7d7&type=album

10. https://sun9-20.userapi.com/impg/0igawkck7Pzh_YmKOsKx9gqihJBqz-YVU-1VGg/hdbrea4tZQ4.jpg?size=648×1080&quality=96&sign=8c10bf797b59c3f35edc145a7f43866d&type=album

11. https://sun9-26.userapi.com/impg/MrLD7wPmROX2cX3LnWMNybWlYwi5nPIphpsx6Q/hUO5OzyvAQw.jpg?size=657×1080&quality=96&sign=8e89117ad4b4ca912e9e81e6568034bf&type=album

12. https://sun9-56.userapi.com/impg/ui9NTaOfHWjyK8aMxDsD1sG6arRFlFtU7iTkpQ/Od0AsK_xfBE.jpg?size=649×1080&quality=96&sign=8a05f87c8f7b4a9b58085b4fa02c51cf&type=album

13. https://sun9-36.userapi.com/impg/3GIn6GPpL9ozHz0445tjToyrkNG_yCNdK7_hmw/owQvqcikf6Q.jpg?size=642×1080&quality=96&sign=6ee722b69fb53a517625ea5d2ff88c56&type=album

14. https://sun9-15.userapi.com/impg/RZVbatN7-o9LvBxDacwJKBR0EsTAdq_6LDUxKw/Wo3o4Sb47UU.jpg?size=637×1080&quality=96&sign=9f29cc19cc35a763bac588ebb511833b&type=album

15. https://sun9-40.userapi.com/impg/52mIvSMqB8WgD0mp8xrHEtE28tpyI9RDa9SHVA/FbWNIkKEOQ4.jpg?size=645×1080&quality=96&sign=00432d606c015ae79366b2ea42c8be36&type=album