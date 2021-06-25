Мнение: Биотеррористы

Как и можно было ожидать, когда аргументы закончились, террор пытается найти новое и привычное обоснование своим действиям. Очередной доктор от политики (или политик от медицины) Михаил Щелканов — директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, руководитель Центра биологической безопасности Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного Центра биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук (в общем, обремененный степенями и званиями всех степеней) назвал людей, опасающихся конкретной прививки от конкретного вируса биотеррористами:

«…Некоторые отказываются от вакцинации в силу недостатка образования, пассивности, пониженной социальной ответственности. Я это не обсуждаю. Но у нас же есть антипрививочники. Эти люди оказывают целенаправленное противодействие усилиям российского правительства, направленным на формирование коллективного иммунитета. Тем самым они создают бреши в нашем коллективном иммунитете. Вот это уже недопустимо. Антивакцинаторов я «ставлю на одну полку» с биотеррористами, потому что их действия направлены на повышение смертности населения, на увеличение социально-экономических и политических проблем…»

Сразу видно, что доктор не силен в юридической казуистике, так как бездействие и бойкот нельзя отнести к террористической деятельности — она всегда активна. А вот активность как раз проявляют те, кто любой ценой и невзирая ни на какие риски пытается воткнуть людям иглу в плечо. Но по понятным причинам они считают себя носителями единственной правды, а потому любой, кто противится — враг, подлежащий беспощадному истреблению.

Террорист всегда активен и всегда ориентирован на причинение массового вреда. И всегда действует за пределами правового поля. Объявляет не известный никакому законодательству "нерабочий режим", без объявления режима ЧС отменяет конституционные права граждан, превышает должностные полномочия, вводя чрезвычайные меры на региональном уровне, когда они являются прерогативой исключительно высшей федеральной власти. Терроризм – это когда президент самоустраняется от своих прямых обязанностей, спуская вниз и передоверяя не имеющим на то полномочия губернаторам чрезвычайные мероприятия. А вот отказ и сомнения людей – это пассивное сопротивление. Но зачем доктору эти нюансы – он он хочет карать и миловать по собственному разумению.

Термин «терроризм» с любой приставкой — крайне удобная штука, так как с террористами переговоры не ведут, их уничтожают. Нюанс в том, что не «некоторые отказываются», а отказ носит масштабный и массовый характер — миллионы людей справедливо опасаются неизвестных по своим последствиям медицинских мероприятий. И в полном, кстати, праве.

Не слишком ли много террористов и пособников террористов, если их начинают измерять миллионами и десятками миллионов человек?

Далее новоявленный доктор Менгеле еще более прямо говорит: «…Как вирусолог я выступаю за обязательную вакцинацию. Мы же не надеемся на добровольное исполнение библейских заповедей. У нас есть закон, который жестко карает в случае выхода за пределы дозволенного. Так и здесь. Но это мое личное мнение, возможно, будь я членом правительства, я бы думал иначе. Но я всего лишь директор научно-исследовательского института, и считаю, что обязательная вакцинация против ряда опасных инфекционных заболеваний была бы общественным благом…»

Первый же пункт Нюрнбергского кодекса, который и был принят после того, как предшественники нынешних садистов от медицины проводили опыты на людях, говорит: «Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего.» Обязательность, о которой говорит Щелканов — это прямой билет на новый Нюрнберг.

Но они не хотят в петлю за свои преступления. Поэтому объявляют преступниками тех, на ком они намерены проводить массовый эксперимент.

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