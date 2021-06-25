Мнение: Почему часть медиков саботирует вакцинацию в России

Постоянный читатель, пожелавший остаться инкогнито, рассказывает неприятные вещи о российских врачах. Мы все знаем, что большая часть наших врачей — или настоящие герои, или как минимум хорошие профессионалы, добросовестно выполняющие свою тяжёлую и опасную работу. Вместе с тем среди врачей и те, кого мой друг-проктолог называл когда-то «людьми в белых халатах». Публикую письмо:

Вы в последнее время пишете много про коронавирус. Полагаю, что одним из основных источником скепсиса в России по отношению к российским прививкам является часть медиков. У многих из них давно появилось устойчивое презрение к российской фармацевтике в целом, оно у них распространилось и на российские прививки. Они сами в этом не готовы признаться прилюдно. Безусловно, такое презрение у них могло появиться и без воздействия со стороны фармкомпаний. Только медики в таких случаях не молчат и своим знакомым могут советовать не проходить вакцинацию.

Вот с чем сталкивался лично я и множество других граждан по всей стране. В поликлинику если приходит человек, то врач ему выписывает лекарства. Только, зачастую, не в виде рецепта. В виде записей от руки на листочках с фирменными логотипами западных фармкомпаний или наименованием иностранных препаратов. Разумеется, коммерческих наименований. То есть десятилетиями российских врачей окучивают представительства иностранной фарминдустрии. Российские препараты и российских производителей они не желают уважать. Насколько бесплатно такое сотрудничество в настоящее время для медиков, мне не известно — предоставление «знаний» о препаратах подкупом не считается, предоставление писчей бумаги для записей с логотипами компаний или коммерческим наименованием медпрепаратов подкупом не считается (кстати, лично знакомая мне завхоз одного из медучреждений сообщила, что медики сами вынуждены приобретать канцелярию за свои деньги в их медучреждении — бюджеты на закупки канцелярии в медучреждении урезали — все пошло на увеличение зарплат медикам). Но то, что в пропаганду западной фарминдустрии в России вкладывались миллиарды помимо рекламы в СМИ западными компаниями — факт.

У каждого врача минимум несколько родственников. Каждый врач учился ранее вместе с массой будущих врачей, был интерном, ординатором. Свой круг знакомых за пределами врачебного сообщества. А кому верят наши люди? Товарищам и врачам! А кто представителями медицинских компаний в России работает? Как правило – бывшие врачи, как вариант – люди с медицинским образованием или с фармацевтическим. Соответственно, я убежден, что в России целенаправленно со стороны западных компаний, в том числе тех, которые являются производителями вакцин от коронавируса, ведется борьба с российскими вакцинами, а значит и с вакцинацией в России в целом. Слухи об опасности прививок от коронавируса в целом (любых) они могут распространять без ущерба для себя, так как на наш рынок их не пустят. Соответственно, в России это бьет исключительно по российским прививкам. Наших врачей используют в темную представители фармкомпаний, убеждая их в неэффективности российских производителей фармпродукции в целом. Более того, низовые представители фармкомпаний также могут быть убеждены в собственной искренности, когда рассказывают о неэффективности российской фармы в целом.

Я просмотрел фильм «Смерть по рецепту». Оказалось, что «Астра Зенека», «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон» платили многомиллионные штрафы в разных странах. За подкуп врачей и чиновников. Случаи оплаты российским медикам со стороны западных фармкомпаний обнаруживали ранее и российские проверяющие органы. В частности, руководитель Антимонопольного комитета России сообщил в этом фильме о получении денег врачами от западных компаний – при проверках в фармкомпаниях обнаруживали ведомости об оплате. Также о платном сотрудничестве иностранных фармгигантов и российских медиков сообщил бывший сотрудник Росздравнадзора Михаил Гетьман.

Результат? Потенциально — тысячи погибших наших сограждан. Задача властей — строго пресекать «бесплатное» сотрудничество западной фармы и медиков России и тем более – платное. Это до добра не доведет. Антипрививочная тихая пропаганда части медиков может вылиться в тяжелейшие последствия. При этом они искренне убеждены в своей правоте и вредителями себя не считают — наоборот, заботники.

На днях я разговаривал со своей хорошей знакомой. Спросил ее – будет ли она вакцинироваться, потому что сейчас пошла третья волна коронавируса, а я вакцинировался ещё в марте 2021 года. Она сказала, что сомневается – стоит ли это делать. Она сказала, что посоветовалась со знакомым медиком. Медик ей сказала, что лично она сомневается в необходимости вакцинации, в вакцину не верит. Сказала, что все знакомые этому медику другие медики тоже не вакцинируются. Я и от других людей слышал, имеющих среди знакомых медиков, что медики им не советуют прививаться конкретно Спутником Ви. Однако выбор есть не всегда в городах, так как Спутник Ви произведен в больших количествах, а другие две вакцины направляются не во все города, их не так много. Это также задерживает массовую вакцинацию.

Отказ от прививок зачастую опасен не для того, кто отказался, а для тех, кого отказник может заразить, заболев.

Уверен, что не все медики так ведут себя — медик в моей поликлинике агитировала от души за прививку и подтвердила, что она вакцинировалась. Я ей верю. Она явный профессионал.

Добавлю от себя, что проблема не уникальна для России. В Италии, к примеру, непривитых медиков начали увольнять. Не от хорошей жизни, наверное.