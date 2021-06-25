 

Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест

25.06.2021, 12:40, Новости дня
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Перевод россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, под домашний арест де-юре – решение Минска, ее законные интересы будут защищаться и дальше по дипломатическим и иным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии. А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки – они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли изменение меры пресечения результатом переговоров.

Однако Песков не стал комментировать заявление адвоката Сапеги, сообщившего, что ее перевод под домашний арест – следствие встречи Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи.

Ранее в посольстве РФ в Белоруссии подтвердили, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками российской дипмиссии.



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