Мнение: Разгром «Таганских»

ОПГ «Таганские» – одна из самых кровавых банд в новейшей истории России, разгромлена благодаря усилиям европейских правоохранителей.

«…в криминальных кругах пошли разговоры, что Жирноклеев работает «под прикрытием ГРУ». Основания для подобных подозрений были очень серьезными. Один из офицеров МУРа, несколько лет назад вышедший на пенсию, рассказал мне, что однажды у них появилась оперативная информация о работе «перископа» — автомобиля наблюдения, оснащенного аппаратурой для слежения и дистанционной прослушки. При этом, информатор сообщил, что это был «перископ» Жирноклеева.

— Мы быстро собрались, выехали, задержали — рассказал мой собеседник. — Когда мы взяли автомобиль, сильно удивились. Он был напичкан самой современной техникой. В Москве такой ни у кого нет, ну разве что у ФСБ.

Но пока искали понятых, пока начали составлять протоколы задержания и осмотра машины, позвонил один из руководителей МУРа и приказал немедленно отпустить и людей, и машину, потому что это, якобы, была техника ГРУ» (отсюда).

В тот день задержали и опустили по приказу генерала МВД и Юрия Малиновского, который возглавлял подразделение ОПГ «Таганская», которое занималось оперативной работой, прослушкой, наружным наблюдением. Оказался причастен к убийствам, вымогательствам, похищениям, бандитизму…. Малиновский пошел на сотрудничество со следствием, его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и он избежал пожизненного лишения свободы, получив 14 лет колонии.

Малиновский, как и другие лидеры и «пехота» ОПГ «Таганские», возможно, до сих пор были бы на свободе, благодаря своим покровителям с лампасами на штанах. Но в Генпрокуратуру России поступил отчет Гражданской гвардии Испании. Это были материалы, собранные испанскими правоохранителями в ходе спецоперации против «русской мафии» под кодовым названием Dirieba, которая началась еще в 2013 году. Тогда в Пальма-де-Майорка были задержаны двенадцать выходцев из России, которых испанцы считали членами российской ОПГ «Таганские».

Одним из ключевых фигурантов испанского дела оказался Александр Романов, бывший руководитель ликероводочного завода «Кристалл», который до того, как перебраться в Испанию, успел получить срок в России по уголовному делу о крупном хищении.

Романов отсидел в России три с половиной года, а освободившись, тут же переехал в Испанию, где принялся скупать отели и виллы. И привлек внимание испанской полиции.

Полтора года за Романовым велось круглосуточное наблюдение, все его телефонные разговоры прослушивались. Итогом этой работы стало то, что в 2016 году в Испании Романова приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за отмывание доходов и ряд сопутствующих преступлений. А летом 2018-го Испания передала России материалы, собранные в ходе спецоперации Dirieba. (подробности).

Пришлось начать действовать и российским силовикам. В январе 2019 года лидеры «Таганских» были арестованы.

В минувший вторник, 22 июня в канцелярию Мосгорсуда доставили 190 томов уголовного дела в отношении одиннадцати членов преступной группировки «Таганские», среди которых и лидеры группировки Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович.

Но, увы, про коррупционные связи лидеров ОПГ, про их покровителей-генералов в этом уголовном деле ничего нет…

На снимках: рыба, выловленная на Волге. Справа — Игорь Жирноклеев, в центре — руководитель «службы наружного наблюдения» Юрий Малиновский по кличке «Бьюик».

«Таганские» на отдыхе, по центру – Игорь Жирноклеев.

Фотографии из архива «Таганских» отсюда

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