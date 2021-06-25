СМИ: у Рене Зеллвегер отношения с известным британским телеведущим

Сердце звезды культового фильма “Дневник Бриджит Джонс” актрисы Рене Зеллвегер снова несвободно. Западным СМИ удалось узнать, что 52-летняя артистка встретила новую любовь. Избранником обладательницы премии “Оскар” якобы стал известный в Великобритании телеведущий, специалист по автомобильной теме, 42-летний Энтони Ричард Энстид, который чаще представляется просто Ант Энстид.

Такой вывод сделали репортеры издания TMZ на основании свидетельств очевидцев, утверждавших, что Рене привезла на съемки нового шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride Анту его рабочую обувь. При этом в телепроекте, где знаменитости будут разыгрывать автомобили, Рене принимала участие как приглашенная звезда.

Рене Зеллвегер, 2021 год

Еще неизвестно, когда именно между ними зародились отношения и насколько они серьезны, однако очевидно, что пока вряд ли Рене и Ант будут афишировать свой роман. Дело в том, что буквально три дня назад завершился бракоразводный процесс Анта с его второй женой, коллегой по телевидению Кристиной Хаак. Телезвезды были вместе с октября 2017 года, в декабре следующего поженились, а в 2020-м объявили о расставании. У пары есть годовалый сын Хадсон, который для Энстида стал третьим ребенком – первая жена Луиза родила телеведущему двоих детей – дочь Амели и сына Арчи.

Ант Энстид с Кристиной Хаак

Зеллвегер лишь однажды была замужем за музыкантом Кенни Чесни в 2005 году. Их брак был аннулирован спустя четыре месяца после регистрации. Рене встречалась с Джеком Уйатом и Брэдли Купером, и была обручена с Джимом Керри, который недавно признался, что актриса – любовь всей его жизни. Последние серьезные отношения, которых Рене не скрывала, у актрисы были с Дойлом Брамхоллом, длились семь лет и закончились в 2019 году.

Джим Керри и Рене Зеллвегер, 2000 год Рене Зеллвегер и Дойл Брамхолл