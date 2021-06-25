 

СМИ: у Рене Зеллвегер отношения с известным британским телеведущим

25.06.2021, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сердце звезды культового фильма “Дневник Бриджит Джонс” актрисы Рене Зеллвегер снова несвободно. Западным СМИ удалось узнать, что 52-летняя артистка встретила новую любовь. Избранником обладательницы премии “Оскар” якобы стал известный в Великобритании телеведущий, специалист по автомобильной теме, 42-летний Энтони Ричард Энстид, который чаще представляется просто Ант Энстид.

Такой вывод сделали репортеры издания TMZ на основании свидетельств очевидцев, утверждавших, что Рене привезла на съемки нового шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride Анту его рабочую обувь. При этом в телепроекте, где знаменитости будут разыгрывать автомобили, Рене принимала участие как приглашенная звезда.

Рене Зеллвегер, 2021 год

Еще неизвестно, когда именно между ними зародились отношения и насколько они серьезны, однако очевидно, что пока вряд ли Рене и Ант будут афишировать свой роман. Дело в том, что буквально три дня назад завершился бракоразводный процесс Анта с его второй женой, коллегой по телевидению Кристиной Хаак. Телезвезды были вместе с октября 2017 года, в декабре следующего поженились, а в 2020-м объявили о расставании. У пары есть годовалый сын Хадсон, который для Энстида стал третьим ребенком – первая жена Луиза родила телеведущему двоих детей – дочь Амели и сына Арчи.

Ант Энстид с Кристиной Хаак

Зеллвегер лишь однажды была замужем за музыкантом Кенни Чесни в 2005 году. Их брак был аннулирован спустя четыре месяца после регистрации. Рене встречалась с Джеком Уйатом и Брэдли Купером, и была обручена с Джимом Керри, который недавно признался, что актриса – любовь всей его жизни. Последние серьезные отношения, которых Рене не скрывала, у актрисы были с Дойлом Брамхоллом, длились семь лет и закончились в 2019 году.

Джим Керри и Рене Зеллвегер, 2000 годРене Зеллвегер и Дойл Брамхолл



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / В двух регионах России выпал желто-коричневый снег

04.04 / Пресс-секретарь короля Лордерона заявил, что не в курсе о пандемии чумы в Стратхольме

17.05 / Новый тренд макияжа наступающего лета – “Двойное крыло”

27.08 / “Тратит на Пугачеву 10 млн в месяц”: Андрей Разин объяснил решение Максима Галкина стать амбассадором AliExpress

04.12 / Химики из России разработали антиоксидант для защиты от летальных доз радиации

11.09 / Скандалы: Спасти врио Кобзева

10.03 / Amnesty International признала «скопинского маньяка» узником совести

17.11 / Ученые ТГУ разработали для имплантатов имитирующие кости материалы

05.04 / Мнение: Канал “Стамбул”

02.12 / Сергей Шнуров назвал участников концертов Басты “жертвами естественного отбора”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика