Мнение: Самая редкая ценность

На самом деле, конечно, если бы Украины не было, ее надо было бы придумать. Потому что украинские дела – очень хороший способ выводить на чистую воду наш отечественный агитпроп. Вот сейчас очередной красноречивый пример отечественных двойных стандартов: буквально пару-тройку недель назад все в России, включая самый официоз, возмущались закрытием на Украине Вконтакте и Одноклассников, приводя при этом самые правильные резоны: мол, интернет нельзя контролировать, это средство коммуникации, нельзя наступать на свободу слова, политические разногласия не должны мешать общению людей и народов, власть притесняет простых юзеров и прочее бла-бла-бла. Все ведь верно говорилось, так и есть.

А российский официоз настолько по этому поводу разбушевался, что аж в программе “Время” дикторши рассказывали украинским юзерам, как можно обходить блокировки сайтов, что такое VPN и прочие премудрости – в общем, временно превратили телецентр Останкино в филиал Пиратской партии. Все только слушали и охреневали, до чего ж дошла в РФ свобода слова.

Однако недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. По телевизору очередная вакханалия, но на этот раз пропагандисты вовсю “топят”… за запрет мессенджера Телеграм. Вашу ж мать! Да почему ж, черти, украинцам Вконтакте можно – во имя вольного интернета и свободы общения – а Телеграм россиянам нельзя?! Где логика??

И ведь обе кампании – за и против – почти подряд дают. То есть откровенно держат русскоязычную аудиторию за дебилов. “Что им ток-шоу последнее скажет – то им всем на сердце сверху и ляжет”. Поэт Некрасов из 19 века кланяться велел.

И это ведь далеко не первый случай “расхождения”. Официальный агипроп вообще по Украине яростно поддерживает все то, что в самой России им же признано крайне нежелательным или прямо запрещенным. Началось еще с лозунга федерализации и децентрализации, которые РФ неустанно навязывает Украине (будучи при этом страной крайне централизованной и “федерацией” лишь по названию). Сюда же и российская поддержка крымского местного (!) референдума о выходе из страны – при том, что по российским законам не то что проведение такого референдума в любом регионе России, а даже только призывы к нему – это уголовная статья… А постоянные стоны по нашему ТВ насчет закрытия на несчастной Украине “газет и телеканалов”? А все эти крокодиловы слезы по поводу “разгона мирных демонстраций” в Киеве и других украинских городах?

Это ведь даже не беспринципность – это именно презрение к логике как таковой. Вечное “а чотакова?” Впрочем, и наши украинские друзья немногим отстают. Например, нет ни малейших сомнений, что завтра они поступят зеркально: гневно заклеймят путинский режим за запрет Телеграма, а про свой запрет Вконтакте не вспомнят.

В этом агитпроповском безумии со всех сторон начинаешь понимать, что одна из величайших (потому что редких) ценностей в этом мире – последовательность. Так и хочется возопить: блин, не будьте злыми, не будьте добрыми, не будьте за свободу, не будьте против свободы – будьте последовательными!!

Злых можно ненавидеть, смелыми можно восхищаться, но только последовательных можно уважать (2017)

РОВНО 4 года назад…