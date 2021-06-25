Правительство Москвы создаст батальон ОМОНа на электрических самокатах

В правительстве Москвы заявили о намерении создать специальный батальон ОМОНа, оснащенный электрическими самокатами.

Данное подразделение будет задействовано в первую очередь в условиях пробок на улицах столицы, но также будет выполнять операции и в обычных условиях.

– Наши бойцы – молодые энергичные парни с отличной физической подготовкой. Но даже они не всегда в силах угнаться за правонарушителями. Поэтому мы приняли решение идти в ногу со временем и оснастить их дополнительными техническими средствами в виде электрических самокатов. По нашим оценкам это позволит втрое сократить время реагирования и вдвое увеличить количество задержанных. А также не забывайте про психологический фактор: как только нарушители увидят бравых парней, летящих на самокатах, то сразу поймут, что их песенка спета, – заявили в представительстве правительства Москвы.

На данный момент подготавливается техническое задание для размещения тендерной документации на контракт по производству электрических самокатов для спецподразделения. Однако некоторые технические детали уже известны.

Самокаты должны обладать грузоподъемностью не менее 150 кг, дальностью хода более 300 км и развивать скорость до 60 км/ч. В специальных требованиях значатся: несгораемые колеса (возможен вариант на гусеничном ходу); наличие проблескового маячка; два видеорегистратора (спереди и сзади) с углом обзора не менее 135 градусов; держатель для рации и бумажного стаканчика; usb-порт. Отдельно отмечается, что конструкция самоката должна обеспечивать возможность установки навесного оборудования для разгона демонстраций (конкретный список формируется в данный момент).

—