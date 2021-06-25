Врач Скорогудаева назвала заболевания, которые могут обостриться под воздействием солнца

Врач Ирина Скорогудаева в ходе интервью назвала заболевания, обострение которых может произойти под воздействием солнца. Также она объяснила, кому нельзя принимать солнечные ванны.

Если ультрафиолета достаточно много, но воздух является сухим, то организм переноси такую погоду легче, нежели, если бы присутствовала высокая влажность. Во втором случае дают о себе знать кожные заболевания. Также есть возможность получить солнечный удар, такую погоду тяжело переносят люди, страдающие патологиями сердца. Ультрафиолет представляет собой опасность для людей со светлым типом кожи.

Самым большим вредом, который может принести пребывание на солнце, считается развитие онкологии. Также есть риск получить другие заболевания. У светлокожих людей присутствует риск развития меланомы. Этот вид онкологии вылечить практически невозможно. Кроме того, у тех, кто имеет сниженный иммунитет, обостряются вирусные заболевания. Одним из таковых является герпес.

Длительное пребывание на солнце ускоряет старение, появляются ожоги, разрушается коллаген, возникает пигментация. В жаркую погоду необходимо пить много воды без газа и не ограничивать себя в потреблении соли, чтобы не произошла потеря различных микроэлементов. Что касается витамина D, то он продуцируется только после загара.

Источник: russian.rt.com