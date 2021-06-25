 

Возлюбленная Илона Маска певица Граймс с красными линзами объявила о смене имиджа

25.06.2021, 12:10, Новости дня
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Певица позирует в кадре с красными линзами в глазах и гладко зачесанными волосами. На щеки артистки нанесены яркие румяна.

“В течение следующих 24 часов я обрету новую ипостась, так что просто помните: если я вам понадоблюсь, я буду кем-то другим”, – подписала она фото. 

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Публикация от * (@grimes)

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии.

В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело как XÆA-12. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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