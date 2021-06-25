“Иногда нужно просто остановится!”. Молодая жена Петросяна показала новое фото в купальнике

“Два месяца назад я физически ощутила усталость. Не ту, что проходит, когда ты не выспалась. А ту, что с тобой 24/7. Сколько бы ты не спала, сколько бы не отдыхала, все одно – глаза открыла и уже устала. Невролог посоветовала незамедлительно отправится в отпуск. Так выглядят первые ласточки эмоционального выгорания”, – рассказала она.

По словам Брухуновой, в отпуск она не стала брать ни книги, ни планшет.

“Мой распорядок дня здесь прост: подъем в 9.00, завтрак, плавание, массаж, обед, плавание, визуальное расслабление(лежу и смотрю на океан), ужин, отбой в 21.00. Это лучший режим, что был у меня когда-либо. За те дни, что мы здесь, я ни разу не притронулась к мясу. Только рыба и морепродукты, и то не каждый день. Зато пью по три литра воды в день. Сегодня я отчетливо вижу и чувствую, что отлично восстанавливаюсь. Ощущение абсолютного покоя бесценно”, – заявила она.

Брухунова отдыхает на Мальдивах.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Таня, как я вас понимаю. Иногда нужно просто остановится!” – прокомментировала подписчица birriinna.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

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